13 شركة سمسرة تهيمن على تنفيذات الأجانب في البورصة المصرية خلال 3 شهور

هيمنت حوالي 13 شركة سمسرة على كامل تنفيذات الأجانب في البورصة المصرية بنسبة 100%، فيما حقق حوالي 42 كيانا آخرى نسبًا صفرية .

وترصد “المال” تفاصيل النسب المحققة لصالح الـ13 شركة سمسرة المهيمنة على كامل التنفيذات، إذ جاءت إي إف جي هيرميس الدولية في الصدارة بحصة سوقية 42.1% وبقيمة تداول 12 مليار جنيه .

فيما استحوذت شقيقتها “هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية”، على نحو 29.3% وقيمة تداول 8.3 مليار جنيه، ثم “أرقام لتداول الأوراق المالية” بنسبة 10.3% بقيمة 2.9 مليار جنيه .

وفي المركز الرابع جاءت شركة “التجاري الدولي للسمسرة” بحصة سوقية 7.5% وبقيمة 2.1 مليار جنيه، تلاها “بلتون لتداول الأوراق المالية” بنسبة 5.2% وقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، وسادسًا “اتش سي” بنسبة 3.8% وبقيمة مليار جنيه .

وبذلك يتضح أن حوالي 6 شركات سمسرة هيمنت على 98.2% من إجمالي التنفيذات، فيما تقاسم حوالي 7 شركات ضمن قائمة الرقم نسبة الـ 1.8% المتبقية .

وجاء ترتيب الـ7 كيانات الأخرى كالتالي، شركة الأهلي فاروس حلت في الترتيب السابع بحصة سوقية 0.5% وقيمة تداول 156.2 مليون جنيه، ثم “مباشر لتداول الأوراق المالية” بنفس النسبة وتداولات 150 مليون جنيه .

وفي الترتيب التاسع جاءت شركة أرزان لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 0.2% وتداولات 44.7 مليون جنيه.

ومن المركز العاشر وحتى الثالث عشر جاءت “فرست” و “جلوبال كابيتال” و “عكاظ للوساطة”، و”نعيم للوساطة” بنفس النسبة وهي 0.1% وبقيمة تداولات على التوالي 39.2 و 28.9 و 18.4 و 17.7 مليون جنيه على التوالي .

ومن الترتيب الـ14 وحتى الـ 55 حققت تلك الكيانات التي ضمتها تلك القائمة بواقع 42 شركة، نسبًا صفرية وجاءت من بينها أصول للوساطة وكايرو كابيتال وعربية أون لاين وبايونيرز لتداول الأوراق المالية، وثاندر، وسيجما .

جراف تفاعلي: