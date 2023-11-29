13 شركة تقتنص أكبر مزاد للقطن بمحافظة كفر الشيخ بحصيلة 293 مليون جنيه

اقتنصت 13 شركة عاملة فى تجارة القطن، أمس، المزاد الأكبر فى محافظة كفر الشيخ لصنف «جيزة 94» الأكثر تداولا، بكمية بلغت 21101 قنطار بقيمة 293 مليون جنيه.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن سعر ترسية القنطار سجل نحو 13410 جنيهات، مقابل 14000 خلال جلسة منتصف الشهر الجاري، بتراجع بلغ 590 جنيها، بسبب زيادة المعروض.

وأوضحت أن شركة «الإخلاص» اقتنصت 4665 قنطارا، وضعتها فى المركز الأول، تلتها «النيل» بـ4646، و«مصر» بحوالى 4547، ليستحوذوا على أكثر من نصف الكمية المعروضة.

وأضافت المصادر أن «الجمعية العامة للقطن» حصلت على 2415 قنطارا، و«أبو مضاوي» 1196، و«الصندفاوي» 728، و«الرباعية» 654، و«أبو سعدة» 785، و«يارن ليدرز» 632، و«أبو العينين» 369، و«الفرج» 275، و«الصيادلة» 130، و«صيادكو» 59 .

وكشفت المصادرأن سعر فتح المزاد سجل 5500 جنيه للقنطار، كما تم تنظيم الجلسات فى 47 منطقة تجميع، أهمها «متبول» و«كفر العرب» و«كنيسة الصرادوسى» و«شابة» و«فرامون» و«الجدية» و«الخاشعة» و«المشارقة» و«صندلا» و«العباسية» و«الحازق» و«مكسيكو» و«المجاز» و«الاتحاد» و«سنهور»، وذلك فى مناطق سيدى سالم والحامول ومطوبس ودسوق.

كانت 8 شركات قد فازت بـ5258 قنطارا بجلسة منتصف الشهر الجارى للصنف نفسه بالمحافظة، أهمها «مصر» و«أبو مضاوي» و«أبو سعدة» و«المجد» و«الرباعية» و«الفرج».

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بلغ إجمالى المساحة المزروعة بالقطن خلال الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى نحو 255 ألف فدان، بإنتاج كلى متوقع وصوله إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جنى المحصول بمتوسط إنتاجية 9.5 قنطار للفدان من مختلف الأصناف. يشار إلى أن المساحة المزروعة بمحصول القطن للعام الماضى سجلت 336 ألف فدان معظمها فى محافظات وجه بحري، وحققت إنتاجية بلغت نحو 2.5 مليون قنطار، وهو ما وضع مصر فى المرتبة الثانية عالمياً فى الأصناف الطويلة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.