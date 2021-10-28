13 شركة تفوز بمزاد القطن بالدقهلية .. والقنطار يسجل 5560 جنيها

أبرزها «مصر» و«الإخلاص» و«أولام»

اقتنصت 13 شركة مزاد القطن الذى تم تنظيمه أمس فى محافظة الدقهلية وفقا لمصادر وثيقة الصلة بالمزاد.

وقالت المصادر لـ «المال» إن الشركات الفائزة هى «الإخلاص»، «الكريم»، «المجد»، «السيد عبد الفتاح»، «النيل»، «أولام»، «المحب»، «بنها»، «عبد المجيد»، «مصر»، «المتحدة»، «أبو العينين»، و«يارن».

وأوضحت أن سعر القطن سجل تراجعا خلال مزاد أمس قدره 120 جنيهًا للقنطار، ليصل «جيزة 94» إلى نحو 5560 جنيها، مقارنة مع 5640 فى آخر مزاد.

وتابعت إنه رغم التراجع الذى سجله سعر القنطار فى مزاد الدقهلية فإنه لايزال يحافظ على الزيادات الكبيرة التى حققها هذا العام والتى تجاوزت 3460 جنيها، بعدما كان سعره يقارب 2100 جنيه فى 2020 مقابل 5560 جنيها أحدث سعر سجله الأسبوع الجارى.

ويبلغ إنتاج مصر من القطن لعام 2021 نحو 1.6 مليون قنطار، بينها 1.5 مليون لأصناف وجه بحرى و100 ألف فقط لوجه قبلى، ولا يوجد أى مخزون للأقطان من الموسم الماضى.

وعممت الحكومة لأول مرة منظومة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن لعام 2021 على كل المحافظات المنتجة للمحصول، بعد أن طبقته بشكل جزئى على محافظات كفر الشيخ والشرقية وبنى سويف والفيوم العام الماضى، وبنى سويف والفيوم فى 2019.

ويبلغ عدد شركات تجارة القطن 270 مسجلة تحت مظلة لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، وتدير منظومة المزاد شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وهى الشركة التابعة للقابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال.