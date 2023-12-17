13 شركة تفوز بأكبر مزاد قطن فى كفر الشيخ بكميات 66.399 ألف قنطار

اقتنصت 13 شركة عاملة فى تجارة القطن مزاد محافظة كفر الشيخ أمس بإجمالى كميات 66.399 ألف قنطار من صنفى جيزة 96 و 94.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن سعر ترسية جيزة 96 بلغ 12500 جنيه بتراجع 1400 عن المزاد السابق الشهر الماضى، فيما سجل جيزة 94 نحو 11900 بانخفاض 980 جنيه.

وأرجعت المصادر انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض خلال جلسة المزاد إذ استحوذت على أكبر كمية تم طرحها فى محافظة واحدة منذ بدء الموسم الحالى.

وذكرت المصادر أن شركة «مصر لحليج الأقطان» حصلت على 25938 قنطارا من الصنفين تلتها «النيل الحديثة» بنحو 12642 ثم «المجد» بـ9993.

وأضافت أن شركة «الإخلاص» اقتنصت 5292 قنطارا ثم «أبو مضاوى» 5181 و«الرباعية» 1804 و«أبو العينين» 1595 و«الصيادكو» 993 و«الصندفاوى نيو» 992 .

وأوضحت أن شركة «الخير» نالت 872 قنطارا ثم «الكان» 397 و«التهامى» 354 و«العمدة» 345.

وتشرف شركة مصر لحليج القطن على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلى، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة «التجارة بالداخل»، وهيئة التحكيم.

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة بلغ إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن خلال الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى نحو 255 ألف فدان بإنتاج كلى متوقع وصوله إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جنى المحصول بمتوسط إنتاجية 9.5 قنطار للفدان من مختلف الأصناف. يشار إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القطن للعام الماضى سجلت 336 ألف فدان معظمها فى محافظات وجه بحرى، إذ حققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و500 ألف قنطار وهو ما وضع مصر فى المرتبة الثانية عالميا فى الأقطان الطويلة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.