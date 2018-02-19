13 سفينة حاويات وبضائع تصل وتغادر بميناء دمياط

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أن غادر الميناء في العاشرة صباح أمس الأحد القطار رقم 2435، وفي الواحدة صباح اليوم الإثنين القطار رقم 2462 بحمولة إجمالية 2585، بينما غادر 69 سيارة نقل محملة بـ 3118 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 79482 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19408 طنا.

ولفت إلى أن الميناء استقبل في السادسة مساء أمس قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

وجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6640 طن يوريا، و 2000 طن فوسفات، وإعادة تصدير 1800 طن كسب فول صويا.