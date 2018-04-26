13 % تراجعا في إنتاج السيارات البريطانية خلال مارس

خالد بدر الدينأعلنت جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية اليوم الخميس، إن الإنتاج هبط في شهر مارس الماضى بأكثر من 13.3 % بالمقارنة مع إنتاج نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بسبب الأجواء السيئة التي أدت إلى توقف سلاسل الإمداد.وأعلنت الجمعية المسؤولة عن صناعة السيارات العاملة في بريطانيا أن الإنتا

خالد بدر الدين

أعلنت جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية اليوم الخميس، إن الإنتاج هبط في شهر مارس الماضى بأكثر من 13.3 % بالمقارنة مع إنتاج نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بسبب الأجواء السيئة التي أدت إلى توقف سلاسل الإمداد.

وأعلنت الجمعية المسؤولة عن صناعة السيارات العاملة في بريطانيا أن الإنتاج تراجع بأكثر من 6 % خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام بالمقارنة مع نفس الشهور من العام الماضي مع تزايد المخاوف من مستقبل سيارات الديزل وآفاق التصدير بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة رويترز أن مصنعي السيارات أنتجوا 440 ألفا و426 سيارة خلال الربع الأول من العام الجارى بانخفاض 6.3 % عن إنتاجها خلال نفس الربع من العام الماضي.

وقال مايك هويس الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات يوم الخميس إن الانخفاض الذى شهدته الشهور الثلاثة الماضية يسبب المخاوف ويرجح تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والمقرر إعلانها غدا الجمعة.



وأضاف مايك أنه يتم تصدير 4 من كل 5 سيارات مصنوعة في بريطانيا و لكن الانخفاض الفصلي قاده انخفاض في الإنتاج المخصص للسوق المحلية الذي انخفض 14.1 % مقابل تراجع بنسبة 4 % للسيارات المصنوعة المخصصة للتصدير.

وأكدت الجمعية أيضا أن شركتى نيسان وجاجور لاند روفر تنفذان سياسة تسريح أعداد كبيرة من العاملين بسبب نقص الطلب المحلي على السيارات ولاسيما التى تعمل بالديزل والتى تواجه قواعد رقابية متشددة بخصوص نسبة انبعاثات العوادم الكربونية.