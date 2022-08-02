13 بنكًا مصريا تنضم إلى منصة «بنى» للمدفوعات العربية

كشف المهندس إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزى المساعد للعمليات المصرفية ونظم الدفع، عن انضمام 13 بنكًا مصريًا إلى منصة «بُنى» للمدفوعات العربية البينية، ليتجاوز بذلك إجمالى عدد المصارف العربية المنضمة حتى الآن 45.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن البنوك المصرية المشاركة فى المنصة ضمت المركزى، والأهلى المصرى، ومصر، والتجارى الدولى، وQNB الأهلى، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والزراعى، وفيصل، والمصرف المتحد، والأهلى الكويتى، والتجارى وفا بنك، والبركة مصر.

وأوضح «نصر» أن منصة «بنى» تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية فى المنطقة العربية من إرسال واستقبال المدفوعات البينية بصورة آمنة وموثوقة.

وتابع أن المنصة تعمل على تعزيز استخدام العملات العربية إلى جانب الدولية الرئيسية على المستوى الإقليمى إضافة إلى العمل على تقليل الزمن اللازم لتنفيذ المدفوعات البينية وخفض التكلفة المصرفية.

وتعد منصة «بنى» أول منصة عربية للمدفوعات الإقليمية بين الدول، أطلقها صندوق النقد العربى فى فبراير 2020، بهدف زيادة فرص التكامل الاقتصادى والمالى فى المنطقة، وتقوية العلاقات الاستثمارية مع الشركاء التجاريين العالميين.

وتستخدم 6 عملات فى تسوية المدفوعات منها 4 عملات عربية وهى الريال السعودى والدرهم الإماراتى والجنيه المصرى والدينار الأردنى إضافة إلى الدولار واليورو.