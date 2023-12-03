13 بنكًا تمنح قروضاً للعملاء بنحو 1.016 تريليون جنيه خلال 9 أشهر

حل بنك أبوظبى الأول مصر على رأس قائمة تضم 13 بنكًا معظمها مدرج فى البورصة المصرية من حيث معدل نمو القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، ليسجل نحو 82.93 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث مقابل 58.05 مليار بنهاية 2022، محققًا معدل نمو قدره %70.

تلاه، بحسب المسح الذى أجرته جريدة «المال» على أحدث القوائم المالية لـ 13 بنكًا، بنك قناة السويس، الذى نمت قروضه وتسهيلاته المقدمة للعملاء بنحو %30، لترتفع إلى 3.6 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضى من 2.8 مليار بنهاية ديسمبر 2022.

وفى المرتبة الثالثة، جاء بنك الاستثمار العربى الذى حققت قروضه المصرفية معدل نمو بلغ نحو %24.67، لترتفع من 19.33 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 24.1 مليار بنهاية الربع الثالث تلاه بنك التعمير والإسكان، فى المرتبة الرابعة، بمعدل نمو فى محفطة قروضه بلغ نحو %21.68.

فيما استقر البنك المصرى لتنمية الصادرات فى المركزالخامس، بإجمالى محفظة قروض بلغ نحو 51.714 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 42.852 مليار لفترة المقارنة، لتنمو بنحو 20.68 مليار.

وجاء بنك الإمارات دبى الوطنى – مصر فى المرتبة السادسة، لتحقق محفظة القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء نموًا بمعدل %18.47 لترتفع من 42.9 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 50.8 مليار خلال الربع الثالث.

ونمت محفظة قروض العملاء لدى البنك المصرى الخليجى بنحو %16.81 لترتفع من 26.89 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 31.422 مليار، ليستقر بذلك فى المركز السابع، من حيث البنوك الأعلى نموًا فى منح القروض والائتمان للعملاء.

وحلّ البنك التجارى الدولى فى المركز الثامن بمعدل نمو فى محفظة قروض وتسهيلات العملاء بلغ %15.2، لترتفع إلى 233.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث مقابل 193.6 مليار بنهاية 2022.

فيما نمت المحفظة لدى بنك قطر الوطنى الأهلى مصر بنحو %13 لترتفع من 216.59 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 258 مليارا بنهاية الربع الثالث ليستقر فى المركز التاسع، وفى نفس المرتبة جاء البنك العربى الأفريقى ليستقر معدل نمو محفظته عند معدل %13، بيد أن حجم المحفظة ارتفع من 135.96 مليار جنيه بنهاية العام الماضى إلى 154.5 مليار خلال الربع الثالث، مع الأخذ فى الاعتبار أن ميزانية البنك تقيّم بالدولار.

وفى المركزالحادى عشر، جاء بنك “abc” بمعدل نمو فى محفظة قروض وتسهيلات العملاء بنحو %11 خلال التسعة أشهر أولى من العام الجارى، فقد ارتفعت من 20.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى إلى 22.5 مليار بنهاية الربع الثالث.

وفى المرتبة قبل الأخيرة، جاء بنك كريدى أجريكول مصر بمعدل نمو فى محفظة قروض العملاء بلغ نحو 9.68 مليار جنيه، لترتفع المحفظة إلى 38.5 مليار بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 35.1 مليار بنهاية 2022.

وحلّ بنك” saib” أخيرًا والذى حققت محفظة قروض وتسهيلات العملاء نموًا بنحو %9، لترتفع من 29 مليار جنيه بنهاية العام الماضى إلى 31.7 مليار بنهاية سبتمبر 2023.

الودائع والسيولة

وتأتى هذه الزيادة فى معدلات التوظيف نتيجة مباشرة لقدرة القطاع المصرفى على اجتذاب الودائع ثم توظيفها فى مرحلة تالية على هيئة قروض، فقد ارتفع إجمالى ودائع الجهاز المصرفى، بما فيها الحكومية، بحسب أحدث بيانات البنك المركزى، إلى نحو 9.71 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضى مرتفعة من 9.61 تريليون خلال يوليو 2023.

وسجلت الودائع الحكومية نحو 2.179 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 2.19 تريليون خلال يوليو الماضى، فيما سجلت الودائع غير الحكومية نحو 7.539 تريليون بنهاية أغسطس مرتفعة من 7.42 تريليون فى يوليو 2023.

وارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية إلى نحو 5.936 تريليون جنيه خلال أغسطس 2023 مقابل 5.82 تريليون جنيه فى يوليو، أما الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية فقد استقرت عند 1.603 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023.

وعلى نحو أكثر تفصيلًا، ارتفع إجمالى ودائع بنك أبوظبى الأول مصر إلى 200.377 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مسجلًا معدل نمو قدره %45 عن نهاية 2022.

وتنافس بنك قناة السويس والشركة المصرفية العربية (بنك saib) على المرتبة السابعة، إذ فيما حقق بنكا قناة السويس و”saib” معدل نمو متساوى فى محفظة الودائع بلغ %14، ليرتفع إجمالى المحفظة فى بنك قناة السويس إلى 75.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 65.8 مليار بنهاية ديسمبر 2022، كما ارتفعت محفظة ودائع الشركة المصرفية العربية من 51 مليار بنهاية عام 2022، إلى 58 مليارا بنهاية الربع الثالث من 2023.

وسجلت محفظة ودائع العملاء فى “aiBANK” نحو 52.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 48.2 مليار بنهاية العام الماضى، محققة معدل نمو وصل إلى %10 خلال 9 أشهر.

ونمت المحفظة لدى بنك التعمير والإسكان بمعدل %7، لترتفع من 89.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، إلى 95.5 مليار بنهاية سبتمبر الماضى، فيما ارتفعت المحفظة لدى البنك المصرى لتنمية الصادرات بنحو 185، لتقفز من 72.85 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، إلى 86.17 مليار بنهاية الربع الثالث من العام الجارى.

وعلى صعيد بنك الإمارات دبى الوطنى – مصر، سجلت محفظة ودائع العملاء نحو 110.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 85.2 مليار بنهاية ديسمبر 2023، محققة معدل نمو %29.9.

ونمت المحفظة لدى البنك المصرى الخليجى بنحو %13، لترتفع من 71.7 مليار جنيه فى ديسمبر 2022، إلى 81.2 مليار بنهاية الربع الثالث من العام الجارى.

وتمكن البنك التجارى الدولى من رفع محفظة ودائع عملائه بنحو %25.6، لترتفع على إثر ذلك من 531.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضى إلى 667.6 مليار بنهاية سبتمبر، ونمت المحفظة ذاتها لدى بنك قطر الوطنى الأهلى بنحو %23 لترتفع من 406 مليارات بنهاية ديسمبر الماضى، إلى 498 مليارا بنهاية سبتمبر.

وانعكست هذه الجهود على نسب التوظيف فى القطاع المصرفى (أى نسب القروض إلى الودائع) لترتفع إلى نحو %50.9 خلال يونيو الماضى مقابل %48.9 بنهاية الربع الأول، بحسب تقرير البنك المركزى

معدل نمو القروض فى 13 بنكاً خلال 9 شهور

البنك معدل النمو % أبوظبي الأول 70 قناة السويس 30 الاستثمار العربي 24.67 التعمير والإسكان 21.68 المصري لتنمية الصادرات 20.68 الإمارات دبي الوطني 18.47 البنك المصري الخليجي 16.81 التجاري الدولي 15.2 قطر الوطني 13 العربي الأفريقي 13 abc 11 كريدي أجريكول 9.68 saib 9

المصدر: القوائم المالية للبنوك