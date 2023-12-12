13 بنكا مصريا ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2022

أعلنت الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية وفق دراسة تحليلية صادرة عنها، وبالإستناد إلى البيانات الصادرة عن مجلةThe Banker خلال شهر أكتوبر الأول 2023 وبيانات اتحاد المصارف العربية، دخول 13 مصرف مصري ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2022.

وترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، البنك التجاري الدولي، بنك قطر الوطني – الأهلي، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك فيصل الإسلامي، بنك الإسكندرية، بنك الكويت الوطني، بنك التعمير والإسكان، البنك المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصرف الإئتمان الزراعي.

وبلغت قيمة رأس المال لهذه المصارف قرابة 29.7 مليار دولار. كما بلغ مجموع الموجودات لهذه المصارف نحو 385.4 مليار دولار.

واحتل البنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والمرتبة الـ13 عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال لعام 2022، تلاه بنك مصر في المرتبة الثانية محلياً والـ17 عربياً، وجاء البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير المرتبة الثالثة محلياً والمرتبة الـ24 عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء البنك التجاري الدولي في المرتبة الرابعة محلياً والـ37 عربياً، تلاه بنك قطر الوطني – الأهلي في المرتبة الخامسة محلياً والـ43 عربياً. ثم البنك العربي الأفريقي الدولي في المرتبة السادسة محلياً والـ45 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي في المرتبة السابعة محلياً والـ69 عربياً، ثم بنك الإسكندرية في المرتبة الثامنة محلياً والـ80 عربياً، وبنك الكويت الوطني في المرتبة التاسعة محلياً والـ88 عربياً، وبنك التعمير والإسكان في المرتبة العاشرة محلياً والـ93 عربياً، والبنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ11 عربياً والـ96 عربياً، ومصرف أبو ظبي الإسلامي في المرتبة الـ12 محلياً والـ97 عربياً. وأخيراً مصرف الإئتمان الزراعي في المرتبة الـ13 محلياً والـ100 عربياً.

فيما يخص الموجودات، احتل البنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والسادسة عربياً لعام 2022، تلاه بنك مصر في المرتبة الثانية محلياً والعاشرة عربياً، ثم جاء البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير المرتبة الثالثة محلياً والـ34 عربياً، تلاه البنك التجاري الدولي مصر المرتبة الرابعة محلياً والـ38 عربياً، ثم بنك قطر الوطني – الأهلي في المرتبة الخامسة محلياً والـ42 عربياً، والبنك العربي الأفريقي الدولي في المرتبة السادسة محلياً والـ50 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة السابعة محلياً والمرتبة الـ73عربياً، وبنك الإسكندرية في المرتبة الثامنة محلياً والـ79 عربياً، ومصرف أبو ظبي الإسلامي في المرتبة التاسعة محلياً والمرتبة الـ83 عربياً، وبنك التعمير والإسكان في المرتبة العاشرة محلياً والمرتبة الـ85 عربياً، وبنك الكويت الوطني في المرتبة الـ11 محلياً والـ87 عربياً، والبنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محلياً والـ90 عربياً. وأخيراً مصرف الإئتمان الزراعي في المرتبة الـ13 محلياً والـ97 عربياً.