13 بنكا تتنافس على تمويل مصروفات التعليم

«المصرى الخليجى» يقدم أعلى قيمة بمليون جنيه.. و«العربى الأفريقى» أطول فترة سداد حتى 7 سنوات سهير محمد: فى ظل الصعود الملحوظ فى مصروفات المدارس الدولية والجامعات الأجنبية للعام الدراسى المقبل، والتى بدأ التقديم لها منذ أيام تتسابق البنوك على تقديم تمويل المصروفا

«المصرى الخليجى» يقدم أعلى قيمة بمليون جنيه.. و«العربى الأفريقى» أطول فترة سداد حتى 7 سنوات



سهير محمد:

فى ظل الصعود الملحوظ فى مصروفات المدارس الدولية والجامعات الأجنبية للعام الدراسى المقبل، والتى بدأ التقديم لها منذ أيام تتسابق البنوك على تقديم تمويل المصروفات الدراسية والجامعية بنظم وفترات سداد مختلفة.

ورصد المسح الذى أجرته «المال» تزايد عدد البنوك التى تقدم تمويلا متخصصا للأغراض التعليمة ووصل عددها إلى 13 بنكا، وتكتفى بقية البنوك بتقديم القروض الشخصية التى يمكن من خلالها تمويل أى غرض ومنها التعليم.

وتتراوح الفائدة على القرض التعليمى ما بين 19 إلى 24 % متناقصة.

وتقدم البنوك التمويل للموظفين بضمان تحويل المرتب أو القسط أو بدون، وكذلك لأصحاب المهن الحرة أو بضمان الأوعية الادخارية، ويختلف الحد الأدنى للدخل سواء للموظف أو لصاحب المهن الحرة من بنك إلى آخر ويتراوح ما بين ألف – 15 ألف جنيه ويرتفع الحد الأدنى لأصحاب المهن الحرة.

وتتفاوت قيمة التمويل من بنك إلى آخر، و يقدم البنك المصرى الخليجى أعلى قيمة تمويل تصل إلى مليون جنيه، والبنك العربى الأفريقى 600 ألف جنيه، وبنك قطر الأهلى الوطنى 500 ألف جنيه

وتطلب البنوك من العملاء الراغبين فى الحصول على التمويل التعليمى مستندات، وفى مقدمتها شهادة قيد معتمدة من الجهة التعليمية، موضحا بها المصروفات السنوية المطلوبة ودورية سداد الأقساط، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومى، وخطاب مفردات المرتب، وموافقة التحويل، وإيصال مرافق حديث، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة يتم تقديم سجل تجارى، وشهادة محاسب قانونى بالدخل والموقف الضريبة، وتشترط البنوك تقديم حساب بنكى عن آخر 6 أو 3 شهور، وتصل حتى آخر عامين فى بنك الاتحاد الوطنى.

وتشترط بعض البنوك ومنها البنك العربى الأفريقى الدولى، تمويل جامعات محددة، وهى الجامعة الأمريكية، والألمانية، والبريطانية، والكندية، والأكاديمية العربية للعلوم البحرية والتكنولوجية، والمدارس الدولية فقط، فى حين تشترط معظم البنوك تمويل المدارس الخاصة والدولية فقط، ومنها بنك التنمية الصناعية، وبنك البركة.

وتتراوح مدد التمويل من 6 شهور إلى 7 سنوات، وإن كان الشائع بين البنوك مدة التمويل عام واحد فى حين تقدم بعض البنوك تمويل للمرحلة التعليمية، ومنها بنكى المصرى الخليجى، والعربى الأفريقى الدولى.

وتتفاوت قيمة التمويل من %75 إلى 100 من قمية المصروفات الدراسية، وتشترط بعض البنوك دفع نسبة من المصروفات لضمان الجدية، ومنها بنك البركة الذى يشترط سداد %10 من قيمة التمويل، مقابل %25 لـ «سايب».

وتتيح معظم البنوك التمويل لجميع المراحل التعليمية للجامعات والمدارس والدراسات العليا والدورات التعليمية، الدبلومات، الماجستير المصغر فى إدارة الأعمال، وماجستير إدارة الأعمال، والماجستير، والدكتوراه، والجامعة أو المدرسة وتصل حتى تمويل مصروفات الحضانة فى البنك الزراعى المصرى.

وتضع بعض البنوك شروطا إضافية، ومنها بنك البركة الذى يشترط توقيع شيكات بإجمالى المديونية، وشيكات بعدد الأقساط ويشترط بنك التعمير والإسكان وجود ضامن له دخل يساوى أو يزيد عن طالب القرض، فى حين يشترط بنك قطر الوطنى أن يكون طالب القرض عميلا لديه، وألا يقل مدة تعيينه عن سنة.

ومن البنوك التى تقدم القروض التعليمية منذ فترة طويلة بنك ناصر، وبنك التعمير والإسكان، والأخير يقدم قرض تمويل المصروفات الدراسية لكل مراحل التعليم (التعليم المدرسى، والجامعى، والدراسات العليا) حتى %100 من قيمة المصروفات.

ويقدم بنك ناصر القرض التعليمى فى شكل برنامجين، الأول: لتمويل مصروفات سنة دراسية واحدة، أو مرحلة تعليمية بالكامل بشرط تنازل المدرسة عن الزيادة السنوية فى مقابل حصولها على قيمة المصروفات دفعة واحدة، مقدما للمرحلة التعليمية بالكامل.

وفى الوقت الذى تتجه البنوك إلى تقديم قرض لتمويل التعليم فى ظل زيادة الطلب عليها بسبب الارتفاع الكبير فى المصروفات الدراسية التى تعد سلعة أساسية، لكن مصرف أبو ظبى الإسلامى توقف عن تقديم القرض الذى كانت تصل قيمته إلى 300 ألف جنيه، بأقساط شهرية متساوية على فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.