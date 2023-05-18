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13 اجتماعا على مائدة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع المقبلة

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وفقا لما أعلنه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

13 اجتماعا على مائدة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع المقبلة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

7:18 م, الخميس, 18 مايو 23

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 13 اجتماعًا الأسبوع المقبل وذلك على النحو التالي:
الاجتماع الأول و الثانى و الثالث و الرابع : يوم الاثنين الموافق 22/5/2023 وذلك لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية :
1- (ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي – الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي)
2 – (ديوان عام وزارة الصحة والسكان – هيئة الدواء المصرية – الهيئة العامة للتأمين الصحي)
3 -(الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية- امانة المراكز الطبية المتخصصة)
4- (ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني – هيئة الأبنية التعليمية – الاكاديمية المهنية للمعلمين ) وذلك عن العام المالي 2023/ 2024.
وأضاف أن الاجتماع الخامس والسادس والسابع يوم الثلاثاء الموافق 23/5/2023 ، سوف يخصص لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -– مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي، (جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة طنطا، جامعة الوادي الجديد)
بالإضافة إلى (ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي) وذلك عن العام المالي 2023/ 2024.
أما الاجتماع الثامن والتاسع والعاشر يوم الأربعاء الموافق 24/5/2023 ، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية – جهاز حماية المستهلك – الهيئة القومية لسلامة الغذاء) (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – هيئة تنمية الصعيد) لديوان عام وزارة الشباب والرياضة وذلك عن العام المالي 2023/2024.
وقال سالم ان الاجتماع الحادي عشر ويعقد يوم الخميس الموافق 25 /5/2023 لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي ” قطاع الشئون الاجتماعية – الهيئة القومية للتامين الاجتماعي – الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج) عن العام المالي 2023/ 2024.
والاجتماع الثاني عشر: الساعة يوم الخميس أيضا لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة – هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة) عن العام المالي 2023/ 2024.
الاجتماع الثالث عشر: الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الموافق 25 /5/2023 لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة) عن العام المالي 2023/ 2024.

ياسمين فواز

ياسمين فواز

7:18 م, الخميس, 18 مايو 23