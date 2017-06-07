129 ألف متر مبانى على أراضى الدولة بالوادى الجديد

المال-خاصكشف اللواء محمد الزملوطى محافظ الوادى الجديد، أن اجمالى التعديات على أراضى الزراعية داخل المحافظة يبلغ ١١٩ فدانا بإجمالى حالات تصل الى ١١٦٥ حالة، مشيرا الى أن ٥٥ فدانا منها تتبع لجنة استرداد أراضى الدولة.وأضاف خلال كلمته فى اللقاء الذى يجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المحافظين إن أراضى

المال-خاص

كشف اللواء محمد الزملوطى محافظ الوادى الجديد، أن اجمالى التعديات على أراضى الزراعية داخل المحافظة يبلغ ١١٩ فدانا بإجمالى حالات تصل الى ١١٦٥ حالة، مشيرا الى أن ٥٥ فدانا منها تتبع لجنة استرداد أراضى الدولة.

وأضاف خلال كلمته فى اللقاء الذى يجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المحافظين إن أراضى المبانى المتعد عليها تصل الى ١٢٩ الف متر مربع باجمالى حالات تعد ٢٠٠٨٨ حالة.

وأكد أن ازالة التعديات تمت بالتعاون بين مديرية امن الوادى الجديد والمحليات بالمدن داخل المحافظة وكذلك بالتعاون مع الاجهزة الرقابية.

