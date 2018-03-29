12790 جنيها لطن حديد عز

أعلنت شركة حديد عز، عن ثبات أسعارها بداية من ١ أبريل المقبل.

وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لحديد الماسية، لـ “المال” إن الشركة أخطرت وكلاءها عن تثبيت أسعارها بداية من أول أبريل عند ١٢٧٩٠ جنيها للطن.

وأضاف أن سعر الطن للمستهلك سيصل إلى ١٣ ألف جنيه.