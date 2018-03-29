اقتصاد وأسواق

12790 جنيها لطن حديد عز

عمر سالم: أعلنت شركة حديد عز، عن ثبات أسعارها بداية من ١ أبريل المقبل. وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لحديد الماسية، لـ "المال" إن الشركة أخطرت وكلاءها عن تثبيت أسعارها بداية من أول أبريل عند ١٢٧٩٠ جنيها للطن. وأضاف أن…

1:20 م, الخميس, 29 مارس 18 1:20 م, الخميس, 29 مارس 18

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عمر سالم:

أعلنت شركة حديد عز، عن ثبات أسعارها بداية من ١ أبريل المقبل.

وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لحديد الماسية، لـ “المال” إن الشركة أخطرت وكلاءها عن تثبيت أسعارها بداية من أول أبريل عند ١٢٧٩٠ جنيها للطن.

وأضاف أن سعر الطن للمستهلك سيصل إلى ١٣ ألف جنيه.

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