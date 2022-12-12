127 مليون جنيه مبيعات «الإسراء للأدوية» في الربع الأول من 2022

حققت شركة «الإسراء للأدوية» مبيعات بقيمة 127 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

منتجات شركة الإسراء للأدوية

قدمت هيئة الدواء مجموعة من النصائح الهامة، والتي يجب الأخذ بها عند تناول الدواء؛ لتحقيق أقصى استفادة منه، ومنع حدوث أي مشاكل من استخدامه، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكدت الهيئة تناول الأدوية بكميات ومواعيد معينة وفقًا لتعليمات الطبيب المعالج والحالة الصحية للمريض، ويعتبر الالتزام بتلك التعليمات ضرورة، حيث أكدت هيئة الدواء المصرية أن تأثير بعض الأدوية يختلف إذا تم تناوله قبل الطعام أو بعده.

وأوضحت الهيئة أن بعض الأدوية قد تعمل بشكلٍ أسرع، أو أبطأ، أو أفضل، أو حتى أسوأ عندما يتم تناولها على مَعِدة فارغة أو مليئة بالطعام.

وأشارت إلى أن هناك بعض الأدوية التي ينبغي تعاطيها في أثناء الأكل حتى لا تضر المعدة، نظرًا لأن اختلاط الطعام بالدواء يعمل على الحد من هذا الخطر.​

وشددت الهيئة على عدم تخزين الأدوية لفترات طويلة، وكذلك تخزينها في مكان ملائم حسب الشروط المدونة على علبة الدواء، وإبعاد الأدوية عن متناول أيدي الأطفال. ​والتأكد من صلاحية الدواء وعدم تناول دواء بعد تاريخ انتهاء صلاحيته.​