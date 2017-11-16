125 مليار جنيه زيادة فى المركز المالي للبنوك بنهاية أغسطس

سيد بدر ارتفع المركز المالي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي لنحو 4.586 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 4.461 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه بزيادة 125 مليار ونسبتها 2.8%. وأرجع البنك المركزي في أحدث تقاريره الشهرية ارتفاع المركز المالي إلى زيادة النقدية لدى البنوك لتسجل 73.8 مليار جنيه

سيد بدر

ارتفع المركز المالي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي لنحو 4.586 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 4.461 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه بزيادة 125 مليار ونسبتها 2.8%.

وأرجع البنك المركزي في أحدث تقاريره الشهرية ارتفاع المركز المالي إلى زيادة النقدية لدى البنوك لتسجل 73.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 60.04 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق عليه، كما ارتفعت أرصدة البنوك لدى البنوك الخارجية بنحو 42 مليار جنيه لتصل إلى 981.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

في سياق متصل دعمت البنوك رؤوس أموالها خلال الفترة المذكورة بنحو 2.9 مليار جنيه لتسجل 131.864 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، وسجلت الاحتياطيات نحو 181.84 مليار بنهاية أغسطس مقابل 184.75 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق عليه.

وسجلت مخصصات القروض غير المنتظمة نحو 109.383 مليار جنيه بنهاية أغسطس بتراجع 835 مليون عن الشهر السابق عليه، وتبلغ محفظة القروض غير المنتظمة نسبة 5.5% من إجمالي محفظة القروض بنهاية يونيو 2017.

وأظهرت التقارير ارتفاع التزامات القطاع المصرفي قبل البنوك في الخارج لنحو 194.953 مليار جنيه بنهاية أغسطس بزيادة 5.97 مليار مقابل يوليو.

ونشطت البنوك في عمليات الاقتراض من الخارج منذ تعويم العملة المحلية وذلك لتدعيم قواعدها الرأسمالية التي تراجعت في بعض البنوك بسبب تراجع قيمة الجنيه، بجانب توفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية.

ووقعت أمس الأول 7 بنوك اتفاقيات مع EBRD بنحو 300 مليون دولار.