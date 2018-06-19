124.4 مليون جنيه مبيعات الحديد والصلب في شهر



منى عبدالباري



حققت شركة الحديد والصلب المصرية مبيعات إجمالية قيمتها 124.401 مليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي والذي شهد استحواذا للمبيعات المحلية على النسبة الأكبر خلال الشهر,



وكشف اجتماع مجلس إدارة الشركة الأخير عن استحواذ المبيعات المحلية على 98.5 مليون جنيه، فيما استحوذت مبيعات التصدير على 25 مليونا.



ولفت تقرير مجلس الإدارة إلى أن نسبة المبيعات الإجمالية إلى الإنتاج سجلت 141% خلال شهر أبريل، وحققت الشركة إنتاجا فعليا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2017 – 2018 بقيمة 731 مليونا.



يشار إلى أن شركة الحديد والصلب المصرية تضع نصب عينها مستهدفات طموحة خلال العام المالى المقبل تتضمن خفض خسائرها بمقدار الثلثين لتصل إلى 250 مليون جنيه، عبر خطة ترتكز على عدة محاور، ما يؤهل الشركة للتحول للربحية على المدى المتوسط.





وقال دكتور مدحت نافع، العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن «الحديد والصلب» تستهدف خفض خسائرها بواقع 500 مليون جنيه العام المالى المقبل -2018 2019، لتسجل 250 مليون جنيه، مقابل 750 مليونا فى 2016 و2017.





وأشار نافع إلى أن الشركة تعتزم تحقيق ذلك عبر خطة ترتكز على عدة محاور أبرزها إعادة جدولة مديونيات الشركة البالغة أكثر من 4 مليارات جنيه، والتوسع فى إنتاج خام البليت، ومنح القطاعات ذات الربحية المرتفعة الأفضلية فى الإنتاج، وترشيد استهلاك الطاقة من الغاز، وفحم الكوك، ودخول ماكينات وأفران جديدة نطاق العمل، ما يتوقع معه تحول الشركة للربحية.





وقال إن الشركة تجرى حاليًا دراسة لإعادة جدولة مديونياتها التاريخية لشركتى الغاز والكهرباء، وجميع البدائل مطروحة لحل هذه المعضلة، رافضا الإفصاح عن تفاصيل إضافية فى هذا الصدد.





وتستهدف الحديد والصلب المصرية العام المقبل إنتاج وبيع نحو 450 ألف طن، بقيمة نحو 5 مليارات جنيه، مع اعتماد أسعار بيع بناء على المتوسطات الفعلية فى ديسمبر 2017، بقيمة 10.473 ألف جنيه للطن محليا، و9165 جنيها للتصدير.





وترمى الشركة إلى تصدير ما قيمته 962 مليون جنيه، بنسبة 19.3% من إيرادات النشاط، مقارنة بمستهدف العام الحالى، مليار جنيه، بينما بلغت صادراتها خلال النصف الأول من العام الحالى 76 مليونا فقط.