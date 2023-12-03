123 شركة تتعاقد على 24.6 ألف طن سكر عبر «السلعية»

تعاقدت 123 شركة تعبئة على شراء 24.6 ألف طن سكر أبيض، خلال الطرح الذى أجرته البورصة السلعية فى جلسة الخميس الماضي، بإجمالى 590.4 مليون جنيه.

وكشفت مصادر لـ«المال» أن سعر الطن سجل خلال الجلسة 24 ألف جنيه، ومن المقرر طرح الكميات للمستهلكين فى السوق المحلية بسعر 27 جنيها للكيلو.

وأشارت المصادر إلى أنه تم ضبط أكثر من 2500 طن من السكر المعبأ زنة 1 كيلو خلال حملات شنتها مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومفتشى الرقابة التموينية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن الكميات المضبوطة من السكر تمت إعادة طرحها فى معارض ومنافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية للمستهلكين بالسعر الرسمى المعلن 27 جنيهًا، فى حين كان من المستهدف بيعها فى السوق السوداء بسعر 50-48 .

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قال – فى تصريحات الأسبوع الماضي- أن أزمة السكر فى السوق المحلية ستنتهى خلال 10 أيام، مؤكدًا على ضخ كميات كبيرة من المخزون الإستراتيجى لدى الوزارة فى منافذ مبادرة تخفيض الأسعار، إضافة إلى توجيه جزء منه أيضاً لشركات الصناعات الغذائية.

وطالب «المصيلحى» المواطنين بعدم شراء السكر بسعر أعلى من 27 جنيهًا، مؤكدًا أن موسم حصاد قصب السكر سيبدأ منتصف ديسمبر الجاري، والذى سيعمل على تراجع الثمن المطروح فى المحال التجارية.