122.8 مليون جنيه حصيلة أوتو جميل من فورد فيوجن

أحمد شوقي:بلغت حصيلة شركة عبد اللطيف جميل "أوتو جميل" وكيل فورد من سيارتها فيوجن نحو 122.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي.ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك؛ فإن فيوجن باعت 210 سيارات خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري بمتوسط سعر 585 ألف جنيه للسيارة؛ حيث بلغ أقل

أحمد شوقي:

بلغت حصيلة شركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل” وكيل فورد من سيارتها فيوجن نحو 122.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي.

ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك؛ فإن فيوجن باعت 210 سيارات خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري بمتوسط سعر 585 ألف جنيه للسيارة؛ حيث بلغ أقل سعر للبيع 574 وحدة في حين بلغ أعلى سعر 596 ألف جنيه.

والجدير بالذكر أن مبيعات فيوجن قفزت خلال يونيو الماضي بشكل كبير مقارنة بأدائها خلال الشهور السابقة عليه من العام الحالي؛ إذ لم تتجاوز المبيعات 15 وحدة في مايو و29 وحدة في أبريل و5 وحدات فقط في مارس بالإضافة إلى 19 وحدة في فبراير و51 سيارة في يناير.

وبمقارنة ادائ فيوجن خلال النصف الأول من 2018 بأدائها خلال الفترة نفسها من 2017 يتبين أن مبيعاتها ارتفعت بواقع 135 سيارة بنسبة نمو تصل إلى 180% بما يعني تضاعف مبيعات السيارة بما يقرب المرتين.