بورصة وشركات

122.7 مليون جنيه مساندات من القابضة المعدنية للحديد والصلب خلال 6 أشهر

لتدبير رواتب العاملين
منى عبدالباري 2:28 م, الأربعاء, 17 مارس 21 2:28 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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حصلت شركة الحديد والصلب المصرية – تابعة – على مساندات مالية بقيمة 122.790 مليون جنيه، من القابضة للصناعات المعدنية – الشركة الأم – خلال فترة النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك لتدبير مرتبات العاملين بها في ظل عجز السيولة النقدية الشديد الذي تعاني منه الشركة.

لتدبير رواتب العاملين

واستمرارا لحالة التعثر المالي التي تعانيها الحديد والصلب – تحت التصفية – فقد حصلت أيضا من القابضة المعدنية على مساندات مالية قيمتها 417 مليون جنيه، لتدبير مرتبات العاملين لديها، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة بالنصف الأول من العام المالي الحالي.

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يشار إلى أن الحديد والصلب باعت للقابضة المعدنية في يناير الماضي 595 فدانا، لتسوية المستحقات المتراكمة عليها للقابضة، وشركة الغاز.

وتعاني شركة الحديد والصلب من خسائر متراكمة، وضعف كبير في مركزها المالي ما تسبب فى اتخاذ قرار بتصفيتها من وزارة قطاع الأعمال بداية العام الحالي، وأقرته جمعيتها العمومية فيما بعد.

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وحققت الحديد والصلب خلال فترة النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو – ديسمبر 2020)، صافي خسائر 437 مليون جنيه، مقارنة بخسارة 478 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

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بقلم منى عبدالباري

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