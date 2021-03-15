إصابات كورونا عالميا تقفز إلى 120 مليون حالة و2.7 مليون ضحية برغم اللقاحات

زاد عدد الإصابات من فيروس كورونا 11 % الأسبوع الماضى مما يثير المخاوف من قصور اللقاحات وتدابير وقف انتشار الوباء.

قفز عدد الإصابات من فيروس كورونا المميت لأكثر من 120 مليون حالة واقتربت أعداد الوفيات من 2.7 مليون ضحية منذ يناير بالعام الماضى وحتى الآن بعد انتقال العدوى من الصين لجميع دول العالم بقيادة الولايات المتحدة التى تعانى من ارتفاع الإصابات إلى 29.5 مليون إصابة مؤكدة تقريبا و أكثر من 535 ألف وفاة وبعدها البرازيل والهند بحوالى 11 مليون إصابة لكل منهما و أكثر من 278 الف وفاة للأولى و مايقرب من 159 ألف ضحية للثانية.

وزاد عدد الإصابات من فيروس كورونا 11 % الأسبوع الماضى مما يثير المخاوف من قصور اللقاحات وتدابير وقف انتشار الوباء.

وقالت ماريا فان كريكوف خبيرة الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية إن الأسبوع الماضي شهد زيادة نسبتها 11% بإصابات فيروس كورونا.

استمرار العدوى من فيروس كورونا فى العالم

وذكرت وكالة بلومبرج أن استمرار العدوى من فيروس كورونا فى العالم يشير أن تدابير مكافحة الوباء ربما تنهار برغم اللقاحات.

وترى ماريا أن تدابير وقف انتشار الجائحة ربما تكون في طريقها للانهيار برغم زيادة توزيع لقاحات كورونا في أنحاء العالم.

وأضافت المسؤولة الفنية عن مرض كوفيد-19 القاتل بالمنظمة أن انتقال العدوى بالعالم مستمر ولذلك لا يجب التخلي عن الحذر الآن.

وبدأ التطعيم بلقاحات مكافحة فيروس كورونا منذ نهاية العام الماضى وحتى الآن إلا أن أعراض جانبية خطيرة حدثت لبعض الأشخاص.

وانضمت ألمانيا وإيرلندا وهولندا للقائمة المتزايدة من البلدان التي علقت استخدام لقاح فيروس كورونا من شركة أسترا زينيكا وجامعة أكسفورد.

مخاوف من حدوث تجلط الدم للأشخاص بسبب التطعيم بلقاحات أسترازينيكا

وأوضحت هذه الدول أن هناك مخاوف من حدوث تجلط الدم للأشخاص بسبب التطعيم بلقاحات شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد البريطانيتين.

وأكد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إن لقاح فيروس كورونا آمن والحكومة على ثقة تامة بشأن استخدامه في حملة التطعيم.

وتحاول منظمة الصحة العالمية التقليل من المخاوف بقولها إنه لا توجد صلة بين اللقاح وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.

وتفحص منظمة الصحة العالمية تقارير عن لقاح أسترازينيكا وتقول لا دليل حتى الآن عن أي مشاكل صحية نجمت عن اللقاح.

وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم المنظمة إنه بمجرد فهم كامل لهذه الأعراض الجانبية فسيتم فورا نشر كل النتائج على الناس.

وأكد أنه لا يوجد دليل على أن تجلط الدم سببه لقاح فيروس كورونا ومن المهم استمرار حملات التطعيم فى العالم.

وأعلنت الحكومة الهولندية يوم الأحد 14 مارس إن لقاح أكسفورد أسترا زينيكا لن يستخدم حتى 29 مارس على الأقل.

وأشارت أيرلندا في وقت سابق إنها علقت اللقاح مؤقتا كخطوة احترازية بينما أوقفت عدد من الدول الأوروبية بالفعل استخدام اللقاح.

وأدت هذه التعليقات لمشاكل بحملة التطعيم المتعثرة بأوروبا بينما حذرت وكالة الصحة العامة الألمانية من موجة ثالثة من فيروس كورونا.

ونفت الوكالة الأوروبية للأدوية أن لقاح أكسفورد أسترا زينيكا يسبب جلطات دموية وأنها تعتقد أن فوائد اللقاح تتفوق على مخاطره.

وأقرت وكالة الأدوية الأوروبية أن بعض الدول الأوروبية أوقفت استخدام اللقاحات ولكن التطعيمات مستمرة أثناء التحقيق في حالات تجلط الدم.

وأكدت أسترا زينيكا أن المراجعة الدقيقة لجميع بيانات السلامة المتاحة لأكثر من 17 مليون شخص تم تطعيمهم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة باستخدام لقاح مكافحة فيروس كورونا لم تظهر أي دليل على زيادة خطر الإصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة أو قلة الصفيحات الدموية في أي فئة عمرية محددة، أو جنس محدد، أو في أي بلد معين.