بورصة وشركات

120 مليون جنيه مبيعات المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية في أسبوع

في مقابل مشتريات عربية 142.5 مليون جنيه
منى عبدالباري 12:14 ص, الخميس, 8 أكتوبر 20 12:14 ص, الخميس, 8 أكتوبر 20

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سجلت مبيعات المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي 120.2 مليون جنيه، في مقابل مشتريات عربية 142.5 مليون جنيه.

في مقابل مشتريات عربية 142.5 مليون جنيه

وكان نصيب المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي9.1%، والعرب 7.1% فيما كان نصيب المستثمرون المحليون 83.8% من التداولات، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تداولات البورصة المصرية هذا الأسبوع 10.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 14.6 مليار جنيه، الأسبوع السابق. وكان نصيب الأسهم من التداولات 48.79%، من تداولات داخل المقصورة، والسندات 51.21%.

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يشار إلى أن تداولات البورصة المصرية الأسبوع الحالي اقتصرت على 4 جلسات فقط انتهت اليوم الأربعاء مع إقرار إدارة البورصة غدا الخميس إجازة رسمية احتفالا بانتصارات أكتوبر.

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بقلم منى عبدالباري

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