120 مليون جنيه قرضًا دوارًا لتوفيق أوضاع المصانع بيئيًّا

❐ 5 ملايين الحد الأقصى للمنشآة الواحدة.. والسداد على 4 سنوات محمد ريحان وافقت وزارة البيئة على اتاحة 120 مليون جنيه فى صورة قرض دوار لصالح اتحاد الصناعات المصرية بغرض تحسين الأوضاع البيئية لعدد من المصانع. وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الوزارة كانت قد حصلت على قيمة القرض فى شكل منحة

❐ 5 ملايين الحد الأقصى للمنشآة الواحدة.. والسداد على 4 سنوات

محمد ريحان

وافقت وزارة البيئة على اتاحة 120 مليون جنيه فى صورة قرض دوار لصالح اتحاد الصناعات المصرية بغرض تحسين الأوضاع البيئية لعدد من المصانع.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الوزارة كانت قد حصلت على قيمة القرض فى شكل منحة من هيئة المعونة الدنماركية، وسيتم تفعيله اعتبارًا من يناير 2018.

وأوضحت أن القرض يتيح تمويلاً حتى 5 ملايين جنيه لكل مصنع، برسوم إدارية تصل الى %3.5، لافتة إلى أن مدة القرض 5 سنوات، منها سنة فترة سماح، و4 سنوات للسداد.

ويتيح القرض الدوار سحب تمويل محدد لبعض المصانع، وتسديده، ثمّ يسحبه مصنع آخر بالشروط نفسها حتّى انتهاء مدة الاتفاقية.

وأضافت المصادر أن الوزارة بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى فى اتحاد الصناعات، تحرص على توفير الأدوات التمويلية اللازمة لتمكين المصانع من استخدام معدات وآلات إنتاجية تحافظ على البيئة، وكذلك توفير جميع الاستشارات والدراسات الفنية اللازمة لبعض المشاكل مثل التعامل مع المخلفات الصلبة.

وكشفت أن الوزارة نجحت منذ 2005، وحتى الآن فى توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من 400 مصنع تعمل فى عدة مجالات إنتاجية مختلفة.

وأضافت أنه ليست هناك اشتراطات للاستفادة من القرض الدوار سوى أن تكون المصانع المتقدمة عبارة عن مشروعات إنتاجية حقيقية وتوفر فرص عمل.

وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، نهاية العام الماضى، إن الوزارة وضعت خطة لتوفيق أوضاع جميع المصانع بيئيًّا خلال 10 سنوات مقبلة.

وأكد أن الوزارة نفذت العديد من الجهود لمواجهة المخالفات التى ترتكبها المصانع، مشيرًا إلى أن مشكلة البيئة متشابكة مع جهات تابعة لوزارات الإسكان والرى والتنمية المحلية والصناعة، وهناك محددات للعمل والاختصاصات وهذا الأمر يعد من أهم مشاكل الوزارة.

وأعلن فهمى، بداية العام، أن مصر تنتج سنويًّا 75 مليون طن من جميع أشكال المخلفات منها 22 مليون طن من المخلفات الزراعية والصرف الصحى، وتم إطلاق البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة فى خطوة للتخلص من المخلفات، بتمويل 70 مليون يورو.