120 مليون جنيه سنويا زيادة متوقعة في إيرادات غاز مصر

على خلفية زيادة أسعار التوصيلمنى عبدالباريقال مصدر بشركة غاز مصر إن الزيادة في أسعار توصيل الغاز بقيمة 800 جنيه لكل عميل سيتمخض عنها ارتفاع إيرادات الشركة بقيمة 120 مليون جنيه سنويا. وقد يساهم هذا المبلغ في تحول الشركة من الخسارة إلى الربح، في ضوء إغلاقها العام المالي 2016 – 2017 ا

على خلفية زيادة أسعار التوصيل



منى عبدالباري

قال مصدر بشركة غاز مصر إن الزيادة في أسعار توصيل الغاز بقيمة 800 جنيه لكل عميل سيتمخض عنها ارتفاع إيرادات الشركة بقيمة 120 مليون جنيه سنويا.

وقد يساهم هذا المبلغ في تحول الشركة من الخسارة إلى الربح، في ضوء إغلاقها العام المالي 2016 – 2017 المنتهي آخر يونيو الماضي بزيادة في خسائرها لتسجل 52.393 مليون جنيه، مقارنة بـ خسائر 46.94 مليون جنيه العام السابق.

فيما سجلت الشركة إيردات بقيمة 675 مليون جنيه خلال العام المالي المنقضي مقارنة ب638 مليون جنيه في الفترة المناظرة.

وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه لـ “المال” إن هذه الزيادات ستتحملها الشركة القابضة للغازات الطبيعية كجزء من دعم توصيل الغاز للمنازل، ولن يتم تمريره على المستهلكين فيما بعد.

وقالت غاز مصر في بيان صدر اليوم إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وافقت على زيادة سعر توصيل الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين بنظام المشروع بمقدار 800 جنيه لكل عميل لتصبح 1800 جنيه، وذلك بأثر رجعي منذ بداية العام المالي 2017 – 2018 لعدد 150 ألف عميل سنويا.

ودعمت هذه الأنباء سهم غاز مصر بنهاية تداولات الأحد ليغلق على ارتفاع نسبته 2.71% عند مستوى 227.78 جنيه، مقارنة بسعر إغلاق 221.67 جنيه نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

ولفت المصدر إلى أن دراسة القيمة العادلة التي تم إعدادها لسهم شركة غاز مصر اشتملت على زيادة أسعار توصيل الغاز، وما سيترتب عليها من ارتفاعإيرادات الشركة مستقبلا.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت مطلع أكتوبر الجاري القيمة العادلة لسهم غاز مصر والمعدة بواسطة شركة أصول عربية عند 175.39 جنيه للسهم، وهي قيمة وصفها خبراء لـ “المال” بالمتحفظة نظرا لاعتمادها على قيم تاريخية لاستثمارات الشركة التابعة التي يستمد سهم الشركة قوته منها .

واعتمدالمستشار المالي المستقل في تقييمه للسهم الذي أٌجري في سبتمبر 2017، على القوائم المالية المعتمدة و الصادرة عن الشركة محل التقييم خلال الفترة من 2012 و 2016.

ولفت الخبراء إلى أن الاعتماد على تثبيت متحصلات إيرادات الاستثمار عند 80 مليون جنيه، خلال الفترة المستقبلية من 2018 إلى 2020 بنموذج التقييم يعد أكثر الطرق التقيمية تحفظا.