120 مليون جنيه تكلفة المقر الجديد للأفريقية لإعادة التأمين

مروة عبد النبى إفتتحت شركة "الأفريقية لإعادة التأمين" المقر الجديد لها بالتجمع الخامس بالقاهرة وذلك فى إطار خطتها التوسعية للشركة على المستوى الأفقى وكشف عمر جودة المدير الإقليمى لشركة "AFRICA RE " أن تكلفة المقر الإستثمارية 120 مليون جنيه أى…

مروة عبد النبى

إفتتحت شركة “الأفريقية لإعادة التأمين” المقر الجديد لها بالتجمع الخامس بالقاهرة وذلك فى إطار خطتها التوسعية للشركة على المستوى الأفقى

وكشف عمر جودة المدير الإقليمى لشركة “AFRICA RE ” أن تكلفة المقر الإستثمارية 120 مليون جنيه أى مايوازى 9 ملايين دولار موضحآ أنه فرصة إستثمارية كبيرة تضاف إلى قائمة الأصول الثابتة للشركة والبالغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار.

وقال جودة أن حقوق حملة الوثائق ارتفعت إلى 880 مليون دولار بنهاية النصف الاول من العام المالى الجارى بالاضافة الى تحقق 27 مليون دولار عائد على إستثمارات الشركة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 20 مليون دولار خلال النصف الأول من العام السابق عليه بمعدل نمو 35%..

وأكد المدير الاقليمى لـ” أفريكاررى ” أن تطور نشاط الشركة مستمرآ على اعلى مستوى بالرغم من الظروف العصيبة التى يمر بها إقتصاد المنطقة وخاصة معظم الدول التى توجد بها الأفريقية لإعادة التأمين إلا أن ذلك لم يحول بينها وبين تحقيق ارباح تجاوزت 100 مليون دولار مقابل 92.6 مليون دولار ارباح 2012

أضاف ان “أفريكا-رى ” أعلنت مؤخرآ دخولها دائرة المسؤولية الإجتماعية تجاه رأس المال من خلال تأسيس صندوق لتلك المهمة يساهم ب2% سنويا من ارباح الشركة المحققة لخدمة تطوير صناعة التأمين فى المنطقة فضلآ عن حفاظها على تصنيفها الائتمانى من مؤسستى التصنيف الدولية “AM Best” لـ”” A Excellent بدلاً من (A-) وكذلك تصنيف الائتمان إلى (A) بدلاً من (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ومن المعروف ان هيكل “أفريكا رى ” يتوزع بواقع 34% لـ41 دولة أعضاء بالاتحاد الأفريقى، و33% لـ111 شركة تأمين وإعادة تأمين أفريقية، و8% لبنك التنيمة الأفريقى إضافة إلى 25% لشركات دولية تشمل أكسا الفرنسية للتأمين وإعادة التأمين وشركة فير فاكس الكندية وشركة IRB لإعادة التأمين لعاملين بالخارج سجلت نحو 1.7 مليار دولار خلال أغسطس الماضى، فى مقابل نحو 1.2 مليار دولار خلال شهر أغسطس 201مروة عبد

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