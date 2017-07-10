120 مليون جنيه تعيد متحف بورسعيد القومي للحياة

أمانى العزازى حسم الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، قضية إعادة بناء المتحف القومى ببورسعيد، وكان الوزير يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد قاما بجولة تفقدية لبعض المواقع الأثرية بالمدينة، اليوم، أبرزها أرض المتحف القومي الواقعة بحي الشرق على ضفاف قناة السويس.وقال الوزير إن هذا

أمانى العزازى

حسم الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، قضية إعادة بناء المتحف القومى ببورسعيد، وكان الوزير يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد قاما بجولة تفقدية لبعض المواقع الأثرية بالمدينة، اليوم، أبرزها أرض المتحف القومي الواقعة بحي الشرق على ضفاف قناة السويس.





وقال الوزير إن هذا الموقع أفضل موقع في العالم، وسيجعل بورسعيد مدينة ذات طابع سياحي وعالمي

وأكد أن ضخامة حجم تكلفة إنشاء المتحف- والتى تبلغ 120 مليون جنيه- ما زالت تقف عائقًا أمام إعادة استغلاله، لافتًا إلى ضعف إمكانيات الوزارة، والتى تعتمد فى مواردها على التمويل الذاتى لمشروعاتها.

وأوضح العناني أن المشروع يجب أن يرى النور في أقرب وقت للحفاظ على الحضارة المصرية القديمة، والبحث عن سبل جديدة تعود على مصر بموارد جديدة.

واقترح الوزير إقامة بانوراما على ضفاف قناة السويس تحكي تاريخ حفر القناة وبطولات شعب بورسعيد.

يُذكر أن المتحف القومى ببورسعيد تم إنشاؤه عام 1963 على مساحة تُقدَّر بـ12 ألف متر، وتعرَّض لقصف بصاروخ خلال حرب 67 وتوقّف العمل به على مدار 13 عامًا، ثم أعيد تشييده من جديد وافتتح عام 1986، وفى 2009 تم رصد 75 مليون جنيه من وزارة الثقافة لإعادة تطويره ليصبح مزارًا سياحيًّا لما يتمتع به من موقع فريد عند المدخل الشمالى لمدخل قناة السويس.

وتراجعت إحدى الشركات التى عرضت استغلاله عن رؤيتها بعد تأكدها من عدم جدوى التطوير، نظرًا لعيوب فنية جسيمة فى إنشاءاته، وعلى الفور صدَر قرار لإزالته حتى سطح الأرض، وتوقَّف حلم البناء والتطوير، وتحوَّل المتحف القومى للآثار إلى خرابة على مدخل القناة.

ويعتبر المتحف الأول من نوعه فى تاريخ مصر، حيث يضم أكثر من 9 آلاف قطعة أثرية من العصر الفرعونى والرومانى واليونانى والإسلامى والقبطى حتى العصر الحديث، لكنها نُقلت بمخازن وزارة الآثار لحين إعادة البناء.

وتضمنت جولة الوزير التفقدية ببورسعيد بعض الكنائس والمساجد الأثرية بالمدينة.