120 مليار جنيه أصول «طلعت مصطفى».. و9.6 مليار سيولة بالمجموعة

كشف تقرير الإدارة التنفيذية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة -أكبر مطور عقاري في مصر وواحدة من كبرى الشركات العقارية في الوطن العربي- عن أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2021، على كافة الأصعدة، يأتي ذلك بعد نجاح الإدارة التنفيذية…

كشف تقرير الإدارة التنفيذية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة -أكبر مطور عقاري في مصر وواحدة من كبرى الشركات العقارية في الوطن العربي- عن أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2021، على كافة الأصعدة، يأتي ذلك بعد نجاح الإدارة التنفيذية للشركة في الاستمرار في سياساتها الاستراتيجية لمواجهة وتخفيف الأثار الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا، مما كان له التأثير الإيجابي في تخفيف حدة أثار الأزمة، وهو ما انعكس على استمرار التحسن في نتائج الأعمال.

بالنسبة للمركز المالي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بلغ إجمالي الأصول 120.6 مليار جنيه وفقًا للقوائم المالية المجمعة خلال الربع الأول من عام 2021 وبلغ رصيد النقدي والاستثمارات المالية حوالي 9.6 مليار جنيه، هذا وتمثل نسبة القروض والتسهيلات إلى حقوق مساهمي الشركة الأم 1 إلى 6 ، وهذه النسب تدل على مدى قوة المركز المالي للشركة وتدني مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.

أما بالنسبة للمبيعات، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال الربع الأول من عام 2021 مبيعات عقارية بلغت حوالي 3.46 مليار جنيه مقابل 2.22 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو بلغت 56%، وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة 51.1 مليار جنيه في 31 مارس عام 2021 مقابل 49.3 مليار جنيه في 31 مارس عام 2020، والذي لا يزال يتمتع بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء وسيتم تمويله بالكامل من هؤلاء العملاء، وبالتالي يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.

ونتيجة لتلك المبيعات بلغ إجمالي التحصيلات لتلك المبيعات مبلغ 38.8 مليار جنيه حتى تاريخه مما يمثل حوالي 76% من قيمة تلك المبيعات نقدًا وبشيكات آجلة مقدمة من العملاء كما أن نسب التحصيل خلال الفترة الحالية لازالت وفق معدلاتها الطبيعية، كما أن الشركة جمعت مخزونًا من وحدات المتخللات المكتملة تقريبًا الأمر الذي سيؤدي إلى توليد مبيعات جديدة خلال الفترة المقبلة دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق مما سيعزز بدوره من زيادة حجم المبيعات وتدفقاتها النقدية.

وسوف يتم تسليم هذه المبيعات على مدى الأربع سنوات المقبلة دون أي تأخيرات متوقعة، مما يوفر رؤية قوية جدًا حول ربحية الشركة خلال هذه الفترة، وتتوقع الشركة الحفاظ على ربحيتها وتحسينها بشكل أكبر على خلفية الإنفاق الذي تم بالفعل في المواقع مثل البنية التحتية المكتملة، وانخفاض تكلفة الأراضي وما إلى ذلك وأي وفورات مستقبلية في تكلفة مواد الإنشاء. طلعت مصطفى

وبلغت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية حوالي 736 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنةً بمبلغ 687 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 7%، رغم استمرار تأثير القرارات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا على عمليات تشغيل تلك الأنشطة والإيرادات المحققة منها، كما أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي إضافة إلى السيولة الأكثر من ممتازة لديها والقادرة على تغطية أي عجز محتمل.

وبلغ مجمل الربح المجمع 942 مليون جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 836 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 13%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 447 مليون جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 375 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 19%.