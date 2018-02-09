120 عرضًا مسرحيا يختارها مهرجان شرم الشيخ الدولي في تصفيته الأولى

اختيار 26 عرضًا من مصر ومن تونس 19.. ومشاركة 30 دولة عربية وأجنبية وإفريقية سلوى عثمان اختارت لجنة مشاهدة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، 120 عرضًا مسرحيًّا من 30 دولة في التصفية الأولى لاختيار…

اختيار 26 عرضًا من مصر ومن تونس 19.. ومشاركة 30 دولة عربية وأجنبية وإفريقية

سلوى عثمان

اختارت لجنة مشاهدة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، 120 عرضًا مسرحيًّا من 30 دولة في التصفية الأولى لاختيار العروض العروض المصرية والعربية والأجنبية المتأهلة للمشاهدة النهائية.





وقد اختارت اللجنة 105 عروض مسرحية أساسية ستخوض تصفية أخرى وهناك 15 عرضًا مسرحيًّا على قائمة الاحتياطي.

كان لدولة مصر نصيب الأسد من العروض المتقدمة للمشاركة، فقد تقدَّم 26 عرضًا مسرحيًّا، منها مسرحيات (مأساة الحجاج) و(البعث) و(مونولوج الوداع) و(الزيارة) و(جلسة سرية) و(نساء بلا غد) و(مسافر ليل)، ومن الأردن اختارت اللجنة عرضين هما (بيانو بيانو) و(ولدت لأكون).

أما دولة الجزائر فاختارت اللجنة منها 8 عروض مسرحية، منها (إرهاب) و(العب) و(خيمة الشيخ الضو) و(زوج مثالي) و(صرخة ألم) و(عطيل)، ومن المملكة العربية السعودية عرضان تم اختيارهما في التصفية الأولى هما (الحقيبة) و(سجينا صدق).

وكان للعراق نصيب كبير من المشاركات فقد اختارت اللجنة من دولة العراق الشقيقة 12 عملًا مسرحيًّا، منها مثلًا (الأرملة السوداء) و(انفرادي) و(أيتها الآتي وداعًا) و(بدلًا من السمك) و(فوبيا) و(هذا أرضي).

ودولة الكويت اختارت منها اللجنة 5 عروض مسرحية متميزة، منها (الماثولي) و(عطسة) و(مذكرات بحار) و(يوميات أدت للجنون)، ومن المملكة المغربية انتقت لجنة المشاهدة 6 عروض مسرحية، منها (العشاق) و(الي المفقود) و(مزبلة الحروف)، وتقدم أيضًا من دولة تونس عدد كبير من العروض المسرحية، واختارت لجنة المشاهدة منها 19 عملًا مسرحيًّا في التصفية الأولى، ومن هذه العروض المسرحية التي تم انتقاؤها (الأرامل) و(الرهوط) و(حياة) و(طوفان) و(فريدم هاوس) و(فلنرقص في تونس) و(بلوك 74) و(ايرما تسونامي).

ومن سلطنة عمان 4 عروض مسرحية هي (بوابة رقم 5) و(خيوط من أحلام) و(فكر) و(لقمة عيش)، ومن سوريا ثلاثة عروض هي (اختطاف) و(المطرود) و(النفس)، ومن دولة فلسطين ثلاثة عروض مسرحية هي (ثلاثة في واحد) و(مروح ع فلسطين) و(كوابيس)، ومن لبنان عرضان هما (يلى خلق علق) و(درس عمومي)، ومن ليبيا (ألوان بياعه) و(الرحلة) و(زيارة ذات مساء) و(كسور موزونة).

أما العروض الاجنبية فقد انتقت اللجنة من المكسيك 4 عروض مسرحية هي (أزول) و(الجوقة) و(الطيور المهاجرة) و(أمير الألوان السبعة)، ومن إيطاليا عرضان مسرحيان هما (السجن الخشبي) و(فن العلم)، وعرض واحد من بلجيكا هو (امرأة إلى امرأة)، ومن بوركينا فاسو (الرغبة في الآفاق)، ومن بولندا ثلاثة عروض مسرحية هي (المرأة الحديدية) و(حلم الخادمة) و(ماجابار)، ومن سويسرا مسرحية (من إكسيل إلى إكسيل)، ومن فرنسا تم اختيار ثلاثة عروض هي (إغلاق الحب) و(العادلون) و(قصة حب)، ومن كندا عرضان هما (أدرينالين) و(انتجلد)، ومن نيوزيلندا مسرحية (مانا واني).

لجنة مشاهدة واختيار عروض مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي مكونة من الفنانة سلوى محمد على، والفنان محمد مهران، والدكتور أيمن الشيوى، والدكتورة عبير فوزى، والمهندس محمد هاشم، والمخرج سامح مجاهد، والناقد إبراهيم الحسينى مقررا.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وهيئة تنشيط السياحة، وترأس المهرجان شرفيًّا الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وتديره الفنانة وفاء الحكيم، وتديره تنفيذيًّا الدكتورة إنجي البستاوي.