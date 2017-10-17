120 شركة زراعية توفق أوضاعها على الجلوبال جاب

الصاوي أحمد:أكد محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية «هيا»، أن عدد الشركات الزراعية التى بدأت توفيق أوضاعها للحصول على شهادة الممارسات العربية الجيدة «الجلوبال جاب»، فى مجال تصدير الفلفل والفراولة يبلغ نحو 120 شركة زراعية.وتعد «الجلوبال جاب&raqu

الصاوي أحمد:

أكد محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية «هيا»، أن عدد الشركات الزراعية التى بدأت توفيق أوضاعها للحصول على شهادة الممارسات العربية الجيدة «الجلوبال جاب»، فى مجال تصدير الفلفل والفراولة يبلغ نحو 120 شركة زراعية.

وتعد «الجلوبال جاب» شهادة معتمدة دوليا من قبل شركات فحص أجنبية، تؤكد مطابقة المنتجات الحاصلة عليها لكل المواصفات والمعايير العالمية.

وتبدأ إجراءات التسجيل والحصول على الشهادة بعدة خطوات، من بينها فحص التربة ونوعية المياه المستخدمة والأسمدة والمبيدات، وكل مدخلات عملية الإنتاج والتصدير.

وكشف البلتاجى لـ«المال»، أن عدد الشركات التى حصلت على شهادة «الجلوبال جاب» فى مجال تصدير العنب بلغت العام الماضى فقط 220، منها 190 تصدر لدول الاتحاد الأوروبى، و30 شركة للصين، بينما تصل صادرات العنب المصرى إلى 120 ألف طن سنويا.

من جانبه، أكد ياسر خيال، مدير مركز المعلومات باتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، أن صادرات العنب المصرى خلال الموسم الماضى شهدت تطبيق إجراءات وقواعد صارمة، من بينها سحب عينات من المنافذ الجمركية بخلاف التى يتم سحبها وتحليلها من قبل المعمل المركزى ومعمل المبيدات «قسم تحليل متبقيات المبيدات»، وأيضا لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة.

واستحدثت وزارتا الزراعة والصناعة والتجارة منظومة ضوابط جديدة لزيادة جودة الصادرات الزراعية قبل شهور، خاصة مع زيادة المشكلات التى تواجهها من قبل بعض البلدان العربية والأوروبية، وتوقف استقبالها بعدة دول، من أبرزها السعودية وأمريكا والسودان.

وأعلن حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، فى تصريحات له الأحد الماضى، أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ارتفع حوالى %14 فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

وبلغت الصادرات الزراعية حوالى 4.1 مليون طن بين يناير وسبتمبر، ارتفاعا من 3.6 مليون طن فى نفس الفترة من العام الماضى، بينما زادت صادرات الموالح %26.9، والبطاطس %48.6، والفراولة %30.2، والعنب %100.5.