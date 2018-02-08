120 شركة تشارك في معرض كويت اكسبو 2018

متابعات قال خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، إن 30 دولة و120 شركة تشارك في معرض (كويت إكسبو 2018)، مشيرا إلى أن تلك المشاركة تعد كبيرة نسبيا مقارنة مع المعارض المقامة في الكويت. ووفق ما نقلته…

متابعات

قال خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، إن 30 دولة و120 شركة تشارك في معرض (كويت إكسبو 2018)، مشيرا إلى أن تلك المشاركة تعد كبيرة نسبيا مقارنة مع المعارض المقامة في الكويت.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف الروضان – في تصريح اليوم الخميس، خلال زيارته إلى معرض الكويت التجاري الدولي (كويت اكسبو 2018) – أن لدى وزارة التجارة والصناعة الكويتية طموحات كبيرة تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة

ولفت إلى أن الوزارة تعتزم تنظيم معرض (المشروعات الصغيرة والمتوسطة) العام المقبل بمشاركة واسعة; بهدف دعم وتسويق المشروعات الشبابية.

وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ في الوقت ذاته بخطط تطويرية لمعرض الكويت التجاري الدولي (كويت اكسبو) في دورته المقبلة حيث سيتم دراسة الجوانب السلبية في المعرض هذا العام لمعالجتها، إلى جانب دراسة النواحي الإيجابية للمعرض ليتم تعزيزها في الدورة المقبلة التي ستقام بعد عامين.

ويعد المعرض التجاري الدولي (كويت إكسبو 2018) إحدى الفعاليات الدولية التي تسهم في تعزيز وتطوير العلاقات في شتى المجالات، بالإضافة إلى فتح آفاق وأسواق جديدة، ومد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول العالم، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة.

