120 رئيس دولة وحكومة .. انطلاق قمة المناخ بحضور 40 ألف مشارك غداً

تتجه أنظار العالم غدا الأحد إلى مدينة السلام شرم الشيخ لبدء فعاليات الافتتاح الإجرائي للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف رسميًا في الجلسة العامة cop 27، بمشاركة ما يقرب من 120 رئيس دولة وحكومة، وبمشاركة أكثر من 40.000 شخص في COP 27 والأنشطة الأخرى ذات الصلة في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر بحسب تقديرات الأمم المتحدة لفعاليات قمة المناخ.

قمة المناخ تهدف للتنفيذ العاجل

وقال السفير وائل أبو المجد ، الممثل الخاص لرئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى تصريحات صحفية ” قمة المناخ “، : “لقد عمل فريق الرئاسة المصرية بلا كلل لخلق بيئة مواتية تفضي إلى مفاوضات ناجحة، بصفتنا مضيفين لمؤتمر الأطراف ، نحن حريصون على جلب ممثلي الدول وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم وتوفير الزخم المطلوب لمعالجة الإجراءات المطلوبة للتنفيذ العاجل والواسع النطاق فى الالتزامات والتعهدات المتعلقة بالمناخ “.

يشار إلى أن مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات (SHICC) سيشكل المنطقة الزرقاء الشاملة فى قمة المناخ، وتمثل المنطقة الزرقاء المكان الذي من المقرر أن تجري فيه جميع المفاوضات بين المندوبين، بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تنظيم قائمة طويلة من الأحداث الديناميكية من قبل الحكومات والمراقبين المعتمدين بما في ذلك دعاة الشباب والعلماء.

كما تمثل المنطقة الخضراء فى قمة المناخ التي تبلغ مساحتها 22500 متر مربع هي المكان الذي سيكون فيه لمجتمع الأعمال والشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنانين من جميع أنحاء العالم مساحة إضافية للحضور والمشاركة.

ويهدف إلى تعزيز الحوار الشامل والديناميكي والمشاركة بين الجهات الفاعلة في مجال المناخ من خلال الأحداث والمعارض وورش العمل والعروض الثقافية والمحادثات.

كلمات قادة العالم فى قمة المناخ الإثنين المقبل

كما دعا دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رؤساء الدول والحكومات للمشاركة في قمة المناخ شرم الشيخ لتنفيذ المناخ على مستوى القمة، يومي الإثنين 7 نوفمبر والثلاثاء 8 نوفمبر 2022، عندما ينعقد الجزء الأول من الجزء رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات.

تعرف على الوفد الأمريكي المشارك فى قمة المناخ

وأعلنت الولايات المتحدة مشاركة وفد رفيع المستوى فى قمة المناخ cop 27 ، لضمان نتائج قوية للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، إذ يترأس المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كيري الوفد الأمريكي.

كما يتضمن الوفد الأمريكي المشارك فى قمة المناخ كلا من المديرة التنفيذية لشركة تحدي الألفية أليس أولبرايت، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومدير مجلس الاقتصاد الوطني براين ديز ، ومدير وكالة التجارة والتنمية الأمريكية إينو إيبونغ.

إضافة إلى وزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم، ورئيسة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ورئيسة مجلس إدارته ريتا جو لويس، ورئيسة مجلس الجودة البيئية براندا مالوري، و المدير التنفيذي لشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية سكوت نايثن.