120 ألف مواطن تنافسوا على 36 ألف تاشيرة حج سياحي

دعاء محمودأكد مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي يمكن معرفتها من خلال الرقم القومي، موضحا ان عدد المواطنين الذين تنافسوا على الحج لهذا الموسم بلغ نحو 120 ألفا و810 مواطن مقارنة بنحو 108 ألفا و41

دعاء محمود

أكد مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي يمكن معرفتها من خلال الرقم القومي، موضحا ان عدد المواطنين الذين تنافسوا على الحج لهذا الموسم بلغ نحو 120 ألفا و810 مواطن مقارنة بنحو 108 ألفا و415 مواطن، خلال العام الماضي.

وأضاف شلبي خلال مؤتمر إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي، أن المواطنين تنافسوا على 36 ألف تأشيرة وهي حصة السياحة من تأشيرات الحج لهذا الموسم، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للحج السياحي 5 نجوم بلغ 11 ألفا و672 مواطنًا و الأربع نجوم 8 آلاف 409 مواطنين، أما الحج الاقتصادي فبلغ 52 ألفا و407 مواطنين والحج البري فبلغ نحو 48 ألفا و322 مواطنا بإجمالي 120 ألفا و 810 مواطن.