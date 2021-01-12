120 ألف فدان زيادة فى مساحة البنجر.. والإنتاج يرتفع إلى 1.5 مليون طن

زادت مساحة الأراضى المزروعة ببنجر السكر بواقع 120 ألف فدان نتيجة لإقبال الفلاحين على زراعة المحصول من ناحية، ودعم الاستثمارات الجديدة التى نفذتها شركة القناة للسكر فى السوق المحلية مؤخرا من ناحية أخرى.

وقال مصدر فى وزارة التموين إن الأراضى المزروعة بالبنجر هذا الموسم تتراوح مابين 620 و625 ألف فدان وتصل مساهمات شركة القناة السكر فيها إلى نحو 29 ألف فدان والباقى تعاقدات من الشركات العاملة فى السوق المحلية مع المزارعين.

وتابع :»من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج من سكر البنجر إلى 1.5 مليون طن مقارنة مع متوسط يصل إلى 1.1 و1.2 مليون فى السنوات الماضية».

وأكد أن زيادة الإنتاج خلال 2021 سيساهم فى استقرار الأسعار فى السوق المحلية برغم أن مصر أوقفت الاستيراد من الخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر.

من جانبه، قال المهندس حسن كامل رئيس شركة النوبارية للسكر إنها تعاقدت مع المزارعين على شراء محصول بنجر بإجمالى 91.9 ألف فدان وتتوقع أن ينتج عنهم كميات تتراوح ما بين 170 و175 ألف طن مقارنة مع 145 ألف طن فى العام الماضى.

وقال إن شركته باعت معظم إنتاج العام الماضى باستثناء 30 ألف طن مخزون، مشيدا بالإجراءات الحكومية الداعمة لمصانع السكر المحلية والتى بفضلها أصبح سعر السكر الأكثر استقرارا فى السوق المحلية.

كان الدكتور على المصيلحى قال لـ»المال» فى نوفمبر الماضى إن مصر لديها احتياطى من سكر التموين يصل إلى 3.7 شهر، يضاف إليه مخزون شهرين لدى شركات بنجر السكر، ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد للقصب والبنجر فى يناير وفبراير 2021.

وتابع: «مصر لديها اكتفاء ذاتى كامل العام المقبل من السكر، وبالتالى لن تكون هناك حاجة للاستيراد».