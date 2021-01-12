استثمار

120 ألف فدان زيادة فى مساحة البنجر.. والإنتاج يرتفع إلى 1.5 مليون طن

مدعومة بالاستثمارات الجديدة لـ «القناة للسكر»
أحمد عاشور 9:26 ص, الثلاثاء, 12 يناير 21 9:26 ص, الثلاثاء, 12 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

زادت مساحة الأراضى المزروعة ببنجر السكر بواقع 120 ألف فدان نتيجة لإقبال الفلاحين على زراعة المحصول من ناحية، ودعم الاستثمارات الجديدة التى نفذتها شركة القناة للسكر فى السوق المحلية مؤخرا من ناحية أخرى.

وقال مصدر فى وزارة التموين إن الأراضى المزروعة بالبنجر هذا الموسم تتراوح مابين 620 و625 ألف فدان وتصل مساهمات شركة القناة السكر فيها إلى نحو 29 ألف فدان والباقى تعاقدات من الشركات العاملة فى السوق المحلية مع المزارعين.

اقرأ أيضا  محافظ أسيوط يشهد توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء بقيمة 208 ملايين جنيه

وتابع :»من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج من سكر البنجر إلى 1.5 مليون طن مقارنة مع متوسط يصل إلى 1.1 و1.2 مليون فى السنوات الماضية».

وأكد أن  زيادة الإنتاج خلال 2021 سيساهم فى استقرار الأسعار فى السوق المحلية برغم أن مصر أوقفت الاستيراد من الخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر.

من جانبه، قال المهندس حسن كامل رئيس شركة النوبارية للسكر إنها تعاقدت مع المزارعين على شراء محصول بنجر بإجمالى 91.9 ألف فدان وتتوقع أن ينتج عنهم كميات تتراوح ما بين 170 و175 ألف طن مقارنة مع 145 ألف طن فى العام الماضى.

اقرأ أيضا  رابطة السفر العراقية تجمد الترويج للسياحة المصرية.. ومصدر: هناك فهم خاطئ

وقال إن شركته باعت معظم إنتاج العام الماضى باستثناء 30 ألف طن مخزون، مشيدا بالإجراءات الحكومية الداعمة لمصانع السكر المحلية والتى بفضلها أصبح سعر السكر الأكثر استقرارا فى السوق المحلية.

كان الدكتور على المصيلحى قال لـ»المال» فى نوفمبر الماضى إن مصر لديها احتياطى من سكر التموين يصل إلى 3.7 شهر، يضاف إليه مخزون شهرين لدى شركات بنجر السكر، ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد للقصب والبنجر فى يناير وفبراير 2021.

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط تلتقي وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث آليات التعاون

وتابع: «مصر لديها اكتفاء ذاتى كامل العام المقبل من السكر، وبالتالى لن تكون هناك حاجة للاستيراد».

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

ملف الكاتب أحمد عاشور

اقرأ أيضاً

إلغاء رسوم الطرق على شاحنات المحاجر والملاحات

السيد فؤاد 8:19 ص, الثلاثاء, 12 يناير 21

محافظ أسيوط يشهد توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء بقيمة 208 ملايين جنيه

عصام عميرة 6:53 م, الأثنين, 11 يناير 21

مصر ضمن أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر فى عام 2021

دعاء محمود 4:32 م, الأثنين, 11 يناير 21

بروتوكول تعاون مع «Egy Africa» لمساعدة الشركات المصرية على التوسع في القارة السمراء

أحمد اللاهوني 11:53 ص, الأثنين, 11 يناير 21

وزارة قطاع الأعمال توضح جهود تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

عصام عميرة 11:38 ص, الأثنين, 11 يناير 21

«الحديد والصلب» توفر 25 ألف متر أكسجين لـ«الصحة» يوميا

عصام عميرة 10:31 ص, الأثنين, 11 يناير 21