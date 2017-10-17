120 ألف راكب بموانئ البحر الأحمر خلال سبتمبر

نادية صابر صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت وصول وسفر 120 ألف راكب بموانيها خلال شهر سبتمبر الماضى، بنسبة زيادة 14% على الفترة المثيلة للعام الماضى، وذلك من خلال استقبال 52 ألف راكب ومغادرة 68 ألفًا بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة. وشهد ميناء سفاجا وصول



نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت وصول وسفر 120 ألف راكب بموانيها خلال شهر سبتمبر الماضى، بنسبة زيادة 14% على الفترة المثيلة للعام الماضى، وذلك من خلال استقبال 52 ألف راكب ومغادرة 68 ألفًا بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة.

وشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 33 ألف راكب، من خلال استقبال 18 ألفا ومغادرة 15 ألفًا، بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 67 ألف راكب بزيادة 29% على الفترة المثيلة للعام الماضى، وذلك من خلال استقبال 28 ألف راكب ومغادرة 39 ألفًا.

فيما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 20 ألف راكب بنسبة زيادة 13% على الفترة المثيلة للعام الماضى، من خلال استقبال 6 آلاف راكب ومغادرة 14 ألفًا.

وأضاف يوسف أن موانئ الهيئة شهدت خلال الفترة نفسها وصول وسفر 3500 سائح، من خلال استقبال 1550 ومغادرة 1950، وذلك بموانئ شرم الشيخ والغردقة ونويبع.

وشهد ميناء شرم الشيخ وصول وسفر 550 سائحا، من خلال استقبال 320 ومغادرة 230، بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 2400 سائح، وذلك من خلال استقبال 1000 سائح ومغادرة 1400.

فيما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 550 سائح من خلال استقبال 230 سائح ومغادرة 320 سائح.