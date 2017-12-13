120 ألف دولار منحة كندية لصغار المصدرين المصريين

«اللحوم الحلال» و«التوابل» أبرز الفرص سمر السيد قال علاء البيلى، القنصل الاقتصادى والتجارى المصرى لدى كندا، إنه توصل للمرة الأولى لاتفاقية مع الحكومة الكندية، تسمح بتمويل برنامج لصالح دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر منحة بقيمة 120 ألف دولار يستفيد منها صغار المصدرين.

«اللحوم الحلال» و«التوابل» أبرز الفرص





سمر السيد

قال علاء البيلى، القنصل الاقتصادى والتجارى المصرى لدى كندا، إنه توصل للمرة الأولى لاتفاقية مع الحكومة الكندية، تسمح بتمويل برنامج لصالح دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر منحة بقيمة 120 ألف دولار يستفيد منها صغار المصدرين.

أوضح على هامش الندوة التى عقدها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وجهاز التمثيل التجارى المصرى، تحت عنوان «السوق الكندى وأنماط الاستهلاك وقنوات التوزيع»، أن البرنامج يساعد 10 شركات من صغار المصدرين المصريين، للمشاركة فى معرض سيال كندا، المقرر أن تستضيفه مدينة مونتريال أوائل مايو المقبل.

أكد البيلى فى تصريح لـ«المال»، أنه من المقرر أن يتحمل البرنامج كامل تكاليف سفر الشركات وتسجيلهم، موضحا أن اختيار الشركات بناء على تقييم خبير كندى، من خلال قياس الجدارة التصديرية لكل شركة، مع إعطاء الأولوية للمرأة، مضيفا أن الأسبوع المقبل يشهد فتح تصدير العنب المصرى لكندا .

اعتبر أن هذ المجال يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات، ومن المقرر تنظيم بعثة بالتعاون مع المجلس التصديرى للحاصلات فى النصف الأول من فبرارير المقبل.

قال مارك جيرمين، ممثل إقليمى لمركز خبراء التجارة للدول النامية « TFO» لـ«المال»، على هامش الندوة، إن منتجات اللحوم الحلال، والتوابل، والسجاد الميكانيكى، والعنب، تمثل أبرز الفرص أمام الشركات المصرية لاقتحام السوق الكندية ضمن برنامج المنحة.

أكد أن منتجات «الحلال» المصرية مصدقة، ومعترف بها قانونياً لدى الجهات الكندية، لكن التحدى القائم هو عدم معرفة المستهلك الكندى بها، نتيجة غياب التسويق، مشيراً إلى أن الهدف من البرنامج مساعدة الشركات على أن تكون معتمدة، ولديها قدرة على العمل بالسوق الكندية.

أضاف أن هناك فرصا واعدة، وسوق كبيرة أمام الشركات المصرية، لا سيما أن هناك 1.6 مليون مسلم من منطقة الشرق الأوسط يقيمون فى كندا، كما يبلغ عدد المصريين 65 ألف مصرى، بحسب أخر إحصاءات العام الماضى.

لفت إلى أن البرنامج يساعد 10 شركات مصرية فقط، للمشاركة فى معرض سيال، غير أن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية يستهدف مضاعفتهم.

من المقرر أن ينظم المكتب التجارى المصرى بالتعاون مع الجانب الكندى، عددا من اللقاءات الثنائية للشركات المصرية، المشاركة بمعرض سيال كندا، مع أهم سلاسل محال التجزئة الكندية لعقد صفقات تصديرية معها.

أكدت منار نصر، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن هناك الكثير من الفرص الواعدة أمام الشركات، ما يعزز من أهمية مشاركة رجال الأعمال المصريين.

أوضحت أن إحصاءات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أكدت أن حجم الصادرات المصرية من المواد الغذائية لكندا بلغ 9.4 مليون دولار فقط، فى 2016، و8 ملايين دولار فى الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضيين، بينما تبلغ الواردات الكندية من الأغذية 31 مليار دولار.

جاء الزيتون المخلل فى المرتبة الأولى للصادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى كندا، فى 2016، بقيمة 1.3 مليون دولار، يليه الخضار المجمد، بقيمة 1.2مليون دولار، والبذور، والثمار الزيتية، بقيمة 1.1 مليون دولار، ومحضرات الخضر والمعلبات، بقيمة 838 ألف دولار، والعصائر بقيمة 702 ألف دولار.

بلغت قيمة صادرات ملح الطعام 565 ألف دولار خلال 2016، وحساء ومرق بقيمة 495 ألف دولار، ومربى بقيمة 274 ألف دولار، والخرشوف المجمد، والبصل المجفف، والزيوت العطرية، والبن المصنع، والجبن الأبيض، وغيرها من السلع.

قال جس داتون، السفير الكندى لدى القاهرة، إن كبر حجم السوق الكندية، يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات المصرية لاقتحامه، والتصدير إلى هناك، فضلا عن استقراره المالى والسياسى، مضيفاً أن بلاده تشجع المستثمرين المصريين، لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والمرأة على العمل هناك.

لفت إلى أن حجم التبادل بين البلدين سجل نهاية العام الماضى 1.3 مليار دولار كندى، ما يوازى مليار دولار أمريكى.