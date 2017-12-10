120 ألف دولار منحة كندية لدعم الصادرات المصرية

سمر السيدأطلق المكتب التجارى والاقتصادى المصرى بمونتريال، برنامجًا للدعم الفنى والتمويلى للمصدرين المصريين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيلهم لاقتحام والتصدير للسوق الكندية عبر منحة مقدمة من الحكومة الكندية، بقيمة 120 ألف دولار.وقال علاء البيلى، القنصل الاقتصادى والتجارى المصرى في كن

سمر السيد

أطلق المكتب التجارى والاقتصادى المصرى بمونتريال، برنامجًا للدعم الفنى والتمويلى للمصدرين المصريين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيلهم لاقتحام والتصدير للسوق الكندية عبر منحة مقدمة من الحكومة الكندية، بقيمة 120 ألف دولار.

وقال علاء البيلى، القنصل الاقتصادى والتجارى المصرى في كندا، لـ”المال”، على هامش الندوة التى نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وجهاز التمثيل التجارى المصرى عن السوق الكندى وأنماط الاستهلاك وقنوات التوزيع، اليوم الأحد، إن هذا البرنامج سيمول 10 شركات من أصل 40، كانت موجودة بالندوة للمشاركة فى معرض سيال كندا، المقرر أن تستضيفه مدينة مونتريال مايو المقبل.

ولفت إلى أن اختيار تلك الشركات سيتم بناءً على تقييم خبير كندى من خلال قياس الجدارة التصديرية لكل شركة مع إعطاء الأولوية للمرأة.

ومن المقرر أن ينظم المكتب التجاري المصري، بالتعاون مع الجانب الكندي، عدداً من اللقاءات الثنائية للشركات المصرية المشاركة بمعرض سيال كندا، مع أهم سلاسل محال التجزئة الكندية لعقد صفقات تصديرية معها.