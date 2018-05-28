120 ألف جهاز مبيعات أول هاتف محمول مصرى

محمود جمال:باعت شركة سيكو مصر للإلكترونيات، المنتجة لأول هاتف محمول محلى الصنع، 120 ألف وحدة، منذ إطلاقه رسمياً فى 18 فبراير الماضى.وقال محمد سالم، رئيس «سيكو»، أن المبيعات توزعت بواقع 80 ألف جهاز سمارت فون، و40 ألف هاتف عادى feature phone، وتستهدف الشركة الوصول إلى 1.5 مليون وحدة، ق

محمود جمال:

باعت شركة سيكو مصر للإلكترونيات، المنتجة لأول هاتف محمول محلى الصنع، 120 ألف وحدة، منذ إطلاقه رسمياً فى 18 فبراير الماضى.

وقال محمد سالم، رئيس «سيكو»، أن المبيعات توزعت بواقع 80 ألف جهاز سمارت فون، و40 ألف هاتف عادى feature phone، وتستهدف الشركة الوصول إلى 1.5 مليون وحدة، قبل نهاية العام الحالى.

وكشف لـ«المال» عن بدء الشركة تصدير أول شحنة إلى الإمارات، كما تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى فتح أسواق تصدير جديدة بدول شرق أفريقيا، ومنها موزمبيق، وكينيا، وأوغندا، وتنزانيا.

وأضاف أن «سيكو» تعتزم تصنيع أول جهاز حاسب لوحى – تابلت – خلال يونيو المقبل، على نفس خطوط إنتاج الموبايلات، موضحا أنه جار استيراد معدات اختبارات الجودة.

وتبلغ نسبة المكون المحلى بهواتف سيكو %45، وتتمثل فى 4 أجزاء هى اللوحة الأم «motherboard»، وضغط شاشة «LCD»، بالإضافة إلى مرحلة التجميع واختبارات الجودة طبقا للمعايير الفنية والمواصفات القياسية، وأخيرا التعبئة والتغليف.

وأشار سالم إلى حصول الشركة منذ أيام، على تسهيلات ائتمانية من بنك مصر، – رفض تحديد قيمتها – بهدف تمويل رأس المال العامل لمصنع مدينة أسيوط التكنولوجية، والذى يدور بين 80 – 90 مليون جنيه .

وتمتلك الشركة محفظة تضم 6 موديلات من الهواتف، بأسعار تبدأ من200 إلى – 4 ألاف جنيه، وتستهدف الاستحواذ على 5 % من مبيعات سوق المحمول فى مصر قبل نهاية 2018 .

