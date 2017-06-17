120 ألف جنيه غرامة لهدم عقار بدون تصريح

حررت أجهزة حى وسط برئاسة المهندس على مرسي، إيصالات مخالفة بمبلغ 120 ألف جنيه، عن هدم عقار بدون تصريح بشارع على شيحة، حيث تم التحفظ على لودر كبير وكتينة وبطارية حفار، وتم سداد المبلغ بخزينة حى وسط.

وقام الحى بحملة إزالة للعقار الكائن 57 شارع عبد الكريم الخطابى وعقار آخر كائن 6 شارع يوسف فهمى الجزائرلي، وتم تسليم مقاول الإزالة كامل مسطح الدور السادس عشر وتكسير حوائط الوحدات الخالية أعلى الترخيص.

يُشار إلى أن حى وسط كان قد شهد منذ 17 يوما كارثة ميل عقار الأزاريطة الشهير، والذى تسبب فى تشريد 19 أسرة خلال شهر رمضان، فضلاً عن تشريد العشرات من الأسر بالعقارات المجاورة، بسبب مخالفة تراخيص البناء.

وكان الدكتور محمد سلطان قد أصدر محافظ الإسكندرية تعليماته لرؤساء الأحياء بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات المخالفة بأسرع وقت ممكن، وتكثيف حملات إزالة العقارات التى تقام حديثا بدون ترخيص ومصادرة جميع المعدات ومواد المبانى المستخدمة.