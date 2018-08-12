12.6 ألف جنيه زيادة في طن الألومنيوم خلال شهر

محمود زكي ارتفع طن الألمونيوم فضي مؤكسد بقيمة 12.6 ألف جنيه في الطن خلال شهر يوليو، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياج ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. وأضاف التقرير الذي حصلت المال على نسخة منه عن…

محمود زكي

ارتفع طن الألمونيوم فضي مؤكسد بقيمة 12.6 ألف جنيه في الطن خلال شهر يوليو، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياج ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وأضاف التقرير الذي حصلت المال على نسخة منه عن وصول طن الألمونيوم فيضى مؤكسد لـ86.6 ألف جنيه خلال شهر يوليو مقابل 74 ألف جنيه خلال شهر يونيو الماضي وبزيادة تقدر نسبته 17%.

ولفت التقرير عن ارتفاع سعر طن الألومنيوم الملون بقيمة 10.5 ألف جنيه حيث سجل سعر الطن قيمة 85.5 ألف جنيه خلال شهر يوليو مقابل 75 ألف جنيه خلال شهر يونيو من العام الحالي وبزيادة بلغت 14%.