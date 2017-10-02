12.4 مليار جنيه إتاحات من المالية لـ5 جهات في 3 أشهر

مها أبوودن:اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 12 مليار و400 مليون جنيه عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2017) لـ5 جهات هى وزارة البترول وهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والتأمين الصحي والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للثقافة. وتضمنت الإتاحات مبلغ 9 م

مها أبوودن:

اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 12 مليار و400 مليون جنيه عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2017) لـ5 جهات هى وزارة البترول وهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والتأمين الصحي والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للثقافة.



وتضمنت الإتاحات مبلغ 9 مليار و800 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية، وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2017، وجدير بالذكر أنه قد تم إصدار ضمانات بمبلغ 643.2مليون دولار لشراء 2910.0 مليون طن قمح مستورد.

إضافة إلي اتاحة مبلغ 121.2 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهري يوليو وأغسطس 2017 كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي، كما تم إتاحة مبلغ 7.7 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2017.



وشملت الاتاحات ايضا مبلغ 660 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك حتى يتسنى له الوفاء بصرف مرتبات العاملين عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2017، وقد تم إتاحة مبلغ 295.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة للدولة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج؛ لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2017.

وتضمنت الإتاحات مبلغ 213.7 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2017، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ 2.9 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا علي خطوط مترو الأنفاق عن أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2017.

كما شملت الإتاحات مبلغ 340 مليون جنيه للهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم وترفيق المناطق الصناعية وذلك لتوفير الاعتمادات اللازمة لمدنية الروبيكي، إضافة إلي مبلغ 125 مليون جنيه مساهمة من وزارة المالية في رأسمال هيئة المواد النووية والتي تمثل نسبة 25% من باقي أعمال الأسبقية الأولي لإنشاء التجمع السكني للعاملين بمحطة الضبعة النووية.

إضافة إلي إتاحة مبلغ 241 مليون جنيه لوزارة البترول لسداد المستحق عن الأعمال المنفذة بالفعل عن شهري مايو ويونيو 2017 لعدد 116483 عميلا منزليا للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البوتاجاز، كما تم إتاحة 8.6 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاثة (شركة الكراكات المصرية، شركة الري للأشغال العامة، الشركة المصرية للري والصرف والانشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للري والصرف لشهري يوليو وأغسطس 2017.



وكذلك تم اتاحة مبلغ 250 مليون جنيه كمساهمة من وزارة المالية لتنفيذ أعمال مشروع المتحف المصري، إضافة إلي مبلغ 223.6 مليون جنيه للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لسداد مستحقات شركات النظافة الدائنة للهيئة.

وتضمنت الإتاحات أيضا مبلغ 11.3 مليون جنيه لسداد مستحقات الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة ( أيكارو ) العامة بنطاق محافظة الدقهلية.