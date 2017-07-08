12.4 % تراجعًا في حصيلة جمارك السيارات بالسويس

أحمد عوضتراجع حجم الحصيلة الجمركية للسيارات، بنسبة 12.4% عبر منفذ جمرك سيارات السويس، لتبلغ 89 مليونًا و344 ألفًا و85 جنيهًا خلال يونيو الماضي 2017، مقارنة بـ102 مليون و53 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.ووفقًا لبيانات الإدارة العامة بجمرك السويس، هبط حجم الواردات من السيارات المُفرَج

أحمد عوض

تراجع حجم الحصيلة الجمركية للسيارات، بنسبة 12.4% عبر منفذ جمرك سيارات السويس، لتبلغ 89 مليونًا و344 ألفًا و85 جنيهًا خلال يونيو الماضي 2017، مقارنة بـ102 مليون و53 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





ووفقًا لبيانات الإدارة العامة بجمرك السويس، هبط حجم الواردات من السيارات المُفرَج عنها بشكل نهائي، بنسبة 76.6% لتصل إلى 927 وحدة خلال يونيو 2017، لتشمل 588 سيارة ركوب “ملاكي”، و339 سيارة فئة “البيك– أب”.

في المقابل تم الإفراج عن 3967 سيارة، خلال يونيو 2016، تشمل 3074 سيارة ملاكي، و893 سيارة نقل.

وأرجع مصدر مسئول بمصلحة الجمارك تراجع حجم الواردات من السيارات من قِبل الشركات والأفراد، إلى ارتفاع حجم التكلفة الاستيرادية، بالإضافة إلى أن المبيعات الإجمالية لسوق السيارات تشهد هبوطًا بنسبة تتراوح بين 40 و45% خلال الفترة الحالية.

وتوقَّع أن يرتفع حجم الحصيلة الجمركية نسبيًّا، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع دخول موسم الإجازات، وانقضاء فترة عمل المغتربين المصريين بالدول العربية واستقطاب سياراتهم الخاصة.