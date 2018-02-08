12 – 20 % تراجعاً فى أسعار زيوت الطعام

❏ تجار: ركود المبيعات والمنافسة بين الشركات السبب الرئيسىأحمد اللاهونىتشهد السوق المصرية فى الوقت الجارى انخفاضًا ملحوظًا فى أسعار زيوت الطعام، لا سيما فى عدد من المحلات والسلاسل التجارية.ضمت قائمة الأصناف التى طالها الانخفاض زيت خليط قلية «عبوة 800 مل» %16.7، لتهبط إلى 15 جنيهًا ب

❏ تجار: ركود المبيعات والمنافسة بين الشركات السبب الرئيسى

أحمد اللاهونى

تشهد السوق المصرية فى الوقت الجارى انخفاضًا ملحوظًا فى أسعار زيوت الطعام، لا سيما فى عدد من المحلات والسلاسل التجارية.

ضمت قائمة الأصناف التى طالها الانخفاض زيت خليط قلية «عبوة 800 مل» %16.7، لتهبط إلى 15 جنيهًا بدلا من 18، وزيت سلايت عباد الشمس «عبوة 820 مل» %20، لتسجل 16 جنيهًا، بدلا من 20، وزيت كريستال عباد الشمس «عبوة 1 لتر» %12 لتسجل 22 جنيهًا بدلا من 25.

أرجع تجار فى تصريح لـ«المال» هبوط أسعار الزيوت، رغم صعود سلع غذائية أخرى، إلى دخول الشركات المنتجة فى منافسة شرسة لدفع حركة المبيعات فى ظل الركود الذى يسيطر على الأسواق منذ فترة.

كانت أسعار عدد من السلع، والمنتجات شهدت ارتفاعات جديدة، تزامنًا مع بدء تطبيق قرار وزارة التموين الخاص بتدوين الأسعار، وأخطرت بعض الشركات مثل نستلة، وروجينا، والمراعى، وفيتراك، والرشيدى الميزان التجار والوكلاء بالزيادات، التى تم تطبيقها فعليًا منذ أيام.

يشار إلى أن وزير التموين أصدر القرار 217 لعام 2017 فى يوليو الماضى، يلزم جميع حلقات التجارة والصناعة، بتدوين سعر بيع السلعة للمستهلك، ثم أصدر فى 13 ديسمبر الماضى، تعديلاً برقم 330 يلزم المنتجين والمستوردين والموردين بفواتير ضريبية، موضحًا بها سعر البيع المقترح للمستهلك، مع إلزام جميع المنافذ بكتابة سعر البيع للمستهلك بخط واضح وغير قابل للإزالة.

أوضح التجار أن قرار وزارة التموين بتدوين الأسعار على السلع، نظم السوق وخلق نوع من المنافسة دفعت الشركات إلى تقديم عروض على منتجاتها لتحريك المبيعات.

يشار إلى أن الارتفاعات الأخيرة فى بعض أنواع السلع حدثت بعد الإجراءات الاقتصادية الصعبة، التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا، ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 12 مليار دولار، على رأسها تحرير سعر الصرف، ورفع التعريفة الجمركية وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وتحريك أسعار الوقود، فضلًا عن قيام بعض التجار بالتخزين.

ضمت السلع التى طالتها الزيادة، وفقًا لجولة قامت بها «المال»، نشرتها مؤخرا،على عدد من السلاسل التجارية، الألبان ومنتجاتها، فقفز لتر لبن المراعى %11.5، ليصعد إلى 14.5 جنيه، بدلا من 13، وجبنة مثلثات بريزيدن (480 جراما) %9.1 لتسجل 12 جنيهًا بدلا من 11، مياه معدنية 1 لتر «نستلة وبركة» %7.1 لتسجل 3.75 جنيه بدلا من 3.5.