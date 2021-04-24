رامز عقله طار الحلقة 12 .. رد فعل غير متوقع من رامز جلال تجاه معتصم النهار (فيديو)

برنامج رامز عقله طار الحلقة 12 هو البرنامج الذي يقدمه رامز جلال يوميا على قناة mbc مصر في رمضان ، وحل في هذه الحلقة الفنان السوري معتصم النهار ضيفا بهذه المقلب ، وهو الممثل الذي تحدث عنه رامز جلال في بداية الحلقة على أنه استمد نجوميته من وسامته وشكل جسده الممشوق .

ورغم أن النهار ظل ممثلا لأكثر من عشرة سنوات إلا أن رامز جلال كان مصرا في حديثه التأكيد على أنه ممثل شكله سبب شهرته وقارن بينه وبين نجوم أخرين ومنهم ياسر جلال أخو رامز الكبير .

بعد إنتهاء المقلب ظهر النهار مصدوما من رؤيته لوجه رامز جلال ولكنه لم يقم بأي فعل عدائي تجاهه ، بل أنه أعلن أنه مسامحه على ما فعله وغنى الأغنية الخاصة بالبرنماج ويطلبها رامز قبل انتهاء كل حلقة من الضيف .

وقام رامز جلال بمباغتة النهار وألقاه في حمام السباحة بقوة وسرعة .

رامز عقله طار الحلقة 11 برعاية الهيئة العامة للترفيه

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.

وكانت mbc مصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط.

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض ، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية، حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية .