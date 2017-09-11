12.2 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات خلال 8 أشهر من التعويم

هبة محمدحقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًّا خلال 8 أشهر من تطبيق قرار تحرير سعر الصرف بنحو 12.2 مليار جنيه، خلال الفترة من نوفمبر حتى يونيو 2017، فيما بلغ إجمالي الفائض للعام المالي 2016- 2017 نحو 13.7 مليار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.وحقق حساب المعاملات ال

هبة محمد

حقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًّا خلال 8 أشهر من تطبيق قرار تحرير سعر الصرف بنحو 12.2 مليار جنيه، خلال الفترة من نوفمبر حتى يونيو 2017، فيما بلغ إجمالي الفائض للعام المالي 2016- 2017 نحو 13.7 مليار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.





وحقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 29.0 مليار دولار، مقابل نحو 21.2 مليار دولار، إلى جانب تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 21.5% ليقتصر على نحو 15.6 مليار دولار، مقابل نحو 19.8 مليار دولار العام المالي السابق.

كما تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 21.5% ليقتصر على نحو 15.6 مليار دولار، مقابل نحو 19.8 مليار دولار.

وانخفض هذا العجز بمعدل 13.1% و37.7%، و50.0% خلال الفترات (أكتوبر/ ديسمبر، ويناير/ مارس، وأبريل/ يونيو على التوالي)، وهي الفترة التي شهدت تحرير سعر الصرف، فيما سجل ارتفاعًا بمعدل 24.3% خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2016 قبل تحرير سعر الصرف.

كما أظهر حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ارتفاع الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة بعد البدء في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأهمها تحرير سعر صرف الجنيه المصري، حيت حقق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 29.0 مليار دولار خلال السنة المالية 2016/ 2017، مقابل نحو 21.2 مليار دولار.