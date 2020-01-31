12.2 مليار جنيه زيادة في تداولات البورصة خلال يناير

زادت تداولات البورصة المصرية بحوالي 12.2 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يناير المنقضي، حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار التقرير – الذي وصل “المال” نسخة منه – إلى أن البورصة سجلت تداولات بقيمة 47.3 مليار جنيه خلال يناير مقابل 35.1 مليار شهر ديسمبر 2019.

وأوضح التقرير أنه جرى التعامل على 3.39 مليار ورقة مالية منفذة على 377 ألف عملية، مقارنة بحوالي 3.53 مليار ورقة منفذة على 373 ألف عملية الشهر السابق له.

يُذكر أن مؤشرات البورصة تباينت خلال تعاملات شهر يناير وسط اتجاه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب وتداولات قوية على أسهم البنوك.

وانخفض مؤشر “Egx30” الرئيسي بنسبة 0.31% ليسجل مستوى 13918 نقطة، بينما صعد “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.67% ليصل إلى 538 نقطة، وانخفض “Egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% إلى 1395 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة خلال يناير ما يعادل 200 مليون جنيه؛ ليغلق عند مستوى 708.1 مليار جنيه، مقابل 708.3 مليار جنيه استهل بها تعاملات الشهر المذكور.

يذكر أن مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي، الأسبوع الماضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب على قطاع البنوك والعقارات.

يشار إلى أن البورصة اختتمت تعاملات جلسة، الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وقيم تداولات بلغت 804 ملايين جنيه.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 804 ملايين جنيه تقريبًا، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 106 من إجمالى 178 متداولاً، بينما هبط 30، وبقى 42 دون تغيير.

واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 13 مليون جنيه، و1.2 مليون جنيه، و21.6 مليون جنيه على التوالى.