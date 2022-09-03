12.2 مليار جنيه حصيلة تهرب ضريبي وفساد مالي.. جهود «الأمن الاقتصادي» في أغسطس (جراف)

سجلت حصيلة القضايا التي ضبطتها أجهزة الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، ضمن جهود حملاتها خلال شهر أغسطس الماضي، من محاضر التهرب الضريبي وجرائم الأموال العامة وسرقة الكهرباء والدعم ما قيمته 12 مليارًا و29 مليونًا و430 ألفًا و440 جنيهًا.

التهرب الضريبي

وأوضحت وزارة الداخلية، في نشرتها الشهرية الصادرة -اليوم السبت- أن قطاع الأمن الاقتصادي ضبط 8005 قضايا بمجال التهرب الضريبي: (ضرائب عامة، تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ أحكام، تحري مدين ولجان فحص)، بمبالغ مالية بلغت 11 مليارًا و425 مليونًا و282 ألفًا و602 جنيهًا، قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارٍ فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 25 مليونًا و829 ألفًا و732 جنيهًا.

وأشارت إلى تمكن الأمن الاقتصادي من ضبط 127 قضية بمجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 277 مليونًا و636 ألفًا و300 جنيه.

وجاءت أبرز القضايا: ضبط 107 قضية بمجال الإتجار والتعامل في النقد الأجنبي، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة عملات محلية وأجنبية، بما يعادل 200 مليون و543 ألفًا و300 جنيه.

سرقة الدعم

وحررت 49871 قضية تموينية متنوعة، جاء أبرزها على النحو التالي:

ضبط 267 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 47216 إسطوانة، قدرت قيمة الغاز المدعم 6,374,160 جنيه، 132 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 2529400 لتر، 19978 مخالفات المخابز، بمضبوطات 735,145 طن، 97643 قطعة.

وحررت 31 قضية بمجال حجب السلع الإستراتيجية، بمضبوطات بلغت 1036٫052 طن، 115899 عبوة، 800 قضية استيلاء على الدعم، بمضبوطات أبرزها: 1526,147 طن، 30,098 لتر، 7733 عبوة، 1964622 قطعة سلع مُدعمة متنوعة.

وكشفت 12 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر مواد بناء، بمضبوطات بلغت 153,800 طن، و13019 قضية بمجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت 2321,463 طن، 5320 لتر، 163053 عبوة، 218836 قطعة، 1036 قضية بمجال البيع بأزيد من السعر للسجائر، بمضبوطات بلغت 59320 عبوة.

سرقة الكهرباء

وحررت 375657 قضية بمجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 320 مليونًا و136 ألفًا و778 جنيهًا.

وفي قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت 1291 قضية فى مجال المصنفات، شملت: 662 قضية بمجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 1318 قطعة أبرزها: هارد ديسك، أجهزة صوتية، وحدات معالجة مركزية، أجهزة استقبال “ريسيفر” متنوعة، أجهزة “راوتر”.

وكذا 629 قضية بمجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 310511، تمثلت في كتب وملازم تعليمية وأغلفة لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

الأمن الاقتصادي في شهر

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، جهود قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال شهر أغسطس: