12.055 مليار دولار إجمالى صادرات مصر فى 6 أشهر

سيد بدرارتفعت حصيلة الصادرات المصرية إلى 12.055 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالى مقابل 10.446 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة نسبتها 15.4%.وأرجع البنك المركزي في تقريره الشهري زيادة الصادرات إلى ارتفاع صادرات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها لتسجل 3.

سيد بدر

ارتفعت حصيلة الصادرات المصرية إلى 12.055 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالى مقابل 10.446 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة نسبتها 15.4%.

وأرجع البنك المركزي في تقريره الشهري زيادة الصادرات إلى ارتفاع صادرات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها لتسجل 3.923 مليار دولار، بينما بلغت صادرات المواد الخام نحو 844.5 مليون دولار.

وارتفعت صادرات السلع نصف المصنعة لتسجل 2.032 مليار دولار، بينما السلع تامة الصنع نحو 5.254 مليار دولار من إجمالى الصادرات، وبلغ بند الصادرات غير الموزعة 200 مليون دولار.