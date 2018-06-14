12 وزيرًا جديدًا أبرزهم الدفاع والداخلية.. ورئيس الحكومة يحتفظ بالـ«لإسكان»

عزت العاصى أدى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الجديد، اليمين الدستورية لتولى مهام وزير الإسكان فى نفس التشكيل الوزارى. وتضمن التشكيل الجديد تعيين 12 وزيرًا جديدًا هم الفريق محمد أحمد زكى وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية، والفريق يونس المصرى وزيرًا للطيران المد

عزت العاصى

أدى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الجديد، اليمين الدستورية لتولى مهام وزير الإسكان فى نفس التشكيل الوزارى.

وتضمن التشكيل الجديد تعيين 12 وزيرًا جديدًا هم الفريق محمد أحمد زكى وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية، والفريق يونس المصرى وزيرًا للطيران المدنى والدكتورة هالة زايد وزيرًا للصحة والسكان.

كم حلف اليمين فى الوزارة الجديدة التى يرأسها الدكتور مصطفى مدبولى بجانب توليه حقيبة الإسكان فى الحكومة نفسها، الدكتور محمد معيط وزيرًا للمالية، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضى، ومحمود شعراوى وزيرًا للتنمية المحلية.

بالإضافة إلى هشام توفيق وزيرًا لقطاع الأعمال العام، وعمرو عادل بيومى وزيرًا للتجارة والصناعة، وأشرف صبحى وزيرًا للشباب والرياضة، وياسمين فؤاد وزيرًا للبيئة، وعمرو طلعت وزيرًا للاتصالات.

