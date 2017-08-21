12 وزارة وهيئة تتابع ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال

المال - خاص حضرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماع اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وممثلين عن وزارات العدل والإسكان والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والم



المال – خاص



حضرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماع اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وممثلين عن وزارات العدل والإسكان والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزى والجمارك ومصلحة الضرائب.

وتابع الاجتماع الجهود التى قامت بها مختلف الوزارات من أعضاء اللجنة، لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذى يصدره البنك الدولى.

من جهتها، أوضحت سحر نصر أنه سيتم عقد فيديوكونفرانس مع فريق العمل بالبنك الدولى على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال قريبًا.

وأكدت أن وزارة الاستثمار تخاطب الجهات المختلفة التى تقوم بإعداد تصنيف مصر فى ممارسة الأعمال، لتوضيح الجهود التى تقوم بها الحكومة فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن التقرير الذى تقوم به الوزارة بالتنسيق مع الوزارات للإصلاحات الحكومية ليس فقط من أجل تقرير ممارسة الأعمال، ولكن لإبراز كل الجهود الإصلاحية والبرنامج الاقتصادى والاجتماعى لمصر.

من جهة أخرى، قال هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة قامت بنشاط كبير فى مجال الموانئ، حيث تم وضع بعض الضوابط التى تسهل كل الإجراءات.

وذكرت منى زوبع، أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لتوفير ماكينة استخراج البطاقة الضريبية فى مركز خدمة المستثمرين، والتى أسهمت فى التسهيل على المستثمرين.

وعرض كريم بدر، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال الاجتماع تقريرًا عن مؤشرات الحوكمة الدولية، وجهود مصر فى تحسين ترتيبها فى مؤشر الحوكمة ومكافحة الفساد.

ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عددا من المجالات، ومنها بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.