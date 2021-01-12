12 نصيحة لترشيد استهلاك الثلاجة والفريزر وخفض فاتورة الكهرباء

تعد الثلاجة من الأجهزة الكهربائيه الحيوية التي تعمل على مدار شبه يومي ومنتظم لحفظ الأطعمة والخضروان إضافة إلى الفريرز ومن الممكن أن يساهما في ارتفاع فاتورة الكهرباء.

وتقدم “المال” ، 12 خطوة لتوفير استهلاك الثلاجة والفريزر من الكهرباء لمساعدة ربات المنازل في خفض قيمة فاتورة الاستهلاك عن طريق التقرير التالي:-

1. تأكد إن ثلاجتك تعمل بكفاءة فهي من أكثر الأجهزة المستهلكة للطاقة في منزلك.

2. تأكد من نظافة المكثف الموجود خلف الثلاجة.

3. تأكد من غلق باب الثلاجة ولاتحاول فتحة بدون داع وعند فتحه إغلقه سريعاً لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها

4. يجب إذابة الثلج من حين لأخر لأن تكون الثلج يؤدى إلى إنخفاض كفاءة الثلاجة لذا يجب إذابة الثلج للحفاظ على عمر تشغيل الثلاجة وتحسين الكفاءة. وعند شراء ثلاجة جديدة يفضل شراء الثلاجة التى لاتكون ثلج.

5. يفضل أن يكون الفريزر ممتلئ تماماً مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.

6. رتب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة مما يقلل من الاستهلاك.

7. افصل التيار الكهربى عن الثلاجة في حالة مغادرة المنزل لمدة تزيد عن الأسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوحاً.

8. استخدم مبرد مياه (كولمان) للشرب صيفاً وذلك لخفض عدد مرات فتح الثلاجة.

9. ابعد مكان الثلاجة/ الفريزر عن البوتاجاز أو غسالة الاطباق أو سخان المياه أو اماكن سقوط الشمس بالغرفة.

10.ترك فراغ من جميع جوانب الثلاجة للسماح بمرور الهواء حول ملف المكثف.

11. لاتضع اغذيه ساخنة في الثلاجة قبل ان تبرد حيث ان وضع وجبات ساخنة فى الثلاجة، يزيد استهلاك الكهرباء.

12. عند شراء الثلاجة إختر الثلاجة الأكثر كفاءة أي الأقل استهلاكاً للكهرباء، ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الثلاجة.