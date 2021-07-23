12 نصيحة تساعدك على ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة الشهرية

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة في تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء بالتزامن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير خلال الفترة الحالية والمقبلة ليرتفع معها استهلاك الكهرباء لدي القطاع المنزلي.

وتنشر المال 12 نصيحة للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء فى المنازل ولخفض فاتورة الكهرباء خلال الفترة المقبلة :- اجهزة-كهربائية

1- يجب على المواطنين ازالة الثلج المتراكم من الثلاجة لان تراكم الثلج يجعل الثلاجة تعمل بطاقة اكبر وتستهلك كهرباء اكثر.

2- تجنب وضع الطعام ساخن فى الثلاجة لان ذلك يزيد من استهلاك الكهرباء.

3- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب الي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

4- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميا.

5-اضبط التكييف على درجة حرارة 25 .

6- جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

7- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

8- استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

9-املئ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لان زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.

10- فصل الاجهزه الكهربائية من مصدر التيار الكهربائي.

11- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويستهلك طاقة أكثر.

12- التحول الكامل نحو استهلاك الاجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة مثل اللمبات الليد والتكييف الانفرتر وغيرها من الاجهزة التى بها بطاقة كفاءة الطاقة.

وتتمثل الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلى كالآتى:

الشريحة الأولى التى تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سيرتفع سعرها من 38 إلى 48 قرشا للكيلووات ساعة، والثانية التى تستهلك من 51 إلى 100 كيلووات، سيرتفع سعرها من 48 إلى 58 قرشا، والثالثة التى تبدأ من صفر حتى 200 كيلووات، سترتفع أسعارها من 65 إلى77 قرشًا.

والشريحة الرابعة التى تستهلك من201 إلى 350 كيلووات سترتفع أسعارها من 96 إلى 106 قروش، والخامسة التى تستهلك من 351 إلى 650 كيلووات، سترتفع من 118 إلى 128 قرشًا.

فيما سيتم تثبيت السعر للشريحة السادسة والتى تستهلك من651 إلى ألف كيلووات، وتحاسب بسعر 140 قرشا للكيلو وات، وهو ما سيحدث أيضا مع الشريحة السابعة والتى تتجاوز 1000 كيلووات وسيثبت سعرها فى يوليو المقبل عند 145 قرشا.